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ТАСС

Россия поможет подготовить и отправить в космос женщину-астронавта из Туниса

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Центр подготовки космонавтов
Центр подготовки космонавтов.
Источник изображения: Фото: Центр подготовки космонавтов/РОСКОСМОС

Подготовка будет осуществляться в рамках подписанного между странами Меморандума о взаимопонимании относительно сотрудничества в области пилотируемой космонавтики

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Россия и Тунис подписали Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в области пилотируемой космонавтики, а также обсудили возможность подготовки женщины-астронавта из Туниса. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в пятницу.

Уточняется, что гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в пятницу провел встречу с гендиректором тунисской компании Telnet Holding Мухаммедом Фрихой при участии посла Тунисской Республики в РФ Тарака бен Салема. "Итогом встречи стало подписание совместного Меморандума о взаимопонимании относительно двустороннего сотрудничества в области пилотируемых космических полетов", - говорится в сообщении.

Как уточнили в госкорпорации, в рамках встречи обсуждались "перспективы российско-тунисского сотрудничества в области пилотируемых космических полетов, в частности намерения тунисской стороны осуществить подготовку и запуск в космос женщины-космонавта".

Также во встрече в дистанционном формате принял участие президент Тунисской Республики Каис Саид. Как уточнили в Роскосмосе, он дал высокую оценку сотрудничеству стран в области космоса и отметил большие возможности для реализации взаимовыгодных совместных проектов.

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Страны
Россия
Тунис
Компании
Роскосмос
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Рогозин Дмитрий
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