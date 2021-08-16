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Известия.ru

Россия поможет Тунису подготовить к запуску в космос женщину-космонавта

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Источник изображения: Фото: Роскосмос

Госкорпорация «Роскосмос» выразила готовность сотрудничать с Тунисом в подготовке к полету на орбиту женщины-космонавта из этой страны. Об этом в пятницу, 13 августа, сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

13 августа в Москве состоялась рабочая встреча генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина с генеральным директором тунисской компании Telnet Holding Мухаммедом Фрихой при участии Чрезвычайного и Полномочного Посла Тунисской Республики в Российской Федерации Тарака бен Салема.

«В рамках встречи стороны обсудили перспективы российско-тунисского сотрудничества в области пилотируемых космических полетов, в частности, намерения тунисской стороны осуществить подготовку и запуск в космос женщины-космонавта»,— рассказали в пресс-службе госкорпорации.

Отмечается, что по итогам встречи был подписан совместный Меморандум о взаимопонимании относительно двустороннего сотрудничества в области пилотируемых космических полетов.

Ранее в этот день Рогозин высказал мнение, что космонавтика нужна не для того, чтобы отдельные личности сбежали с планеты, а чтобы сделать жизнь на Земле лучше. По его словам, целью космонавтики должно быть обеспечение связанности мировых культур, развитие коммуникаций между континентами и народами, «понимание человечеством своей связанности и единой судьбы».

26 июня «Роскосмос» сообщил, что единственная в России женщина-космонавт Анна Кикина в 2022 году отправится на Международную космическую станцию (МКС). В 2017 году Кикина приняла участие в международном эксперименте SIRIUS, имитирующем полет к Луне.

До этого в космосе побывали четыре советские и российские женщины: Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова и Елена Серова.

Ранее, 15 июня, глава NASA Билл Нельсон рассказал, что в ходе телефонных переговоров обсудил с гендиректором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным сотрудничество США и России в космосе. Нельсон отметил, что в телефонной беседе с Рогозиным попросил помнить, что несмотря на существующие сложности в отношениях между двумя странами на Земле, они «работают и живут вместе в космосе».

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