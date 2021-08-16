Канадский арктический корабль отправился в первый поход

Канада возобновляет патрулирование своих северных акваторий. Вчера, 12 августа, портал navaltoday.com сообщил о том, что Королевский военно-морской флот Канады отправил свой арктический патрульный корабль HMCS Harry DeWolf в первый поход.

«На одометре HMCS Harry DeWolf тысячи миль, и мы собираемся отправиться в патрулирование, которое не проводилось более 64 лет. Это немалый подвиг», — рассказала капитан корабля Кори Глисон.

Патрульный корабль HMCS Harry DeWolf на испытаниях

Развёртывание корабля займёт четыре месяца. За это время экипаж совершит обход Северной Америки и поучаствует в двух операциях — Nanook в арктическом регионе и Caribbe в Карибском море.

Канадское правительство заказало постройку шести арктических патрульных кораблей в 2015 году, а в марте 2016 года был заложен первый из них, получивший название Harry DeWolf. Новые канадские патрульные спроектированы на базе норвежских кораблей типа Svalbard, но имеют упрощённую конструкцию.

Длина Harry DeWolf составляет 103 м, водоизмещение — 6615 т. Корабль может развивать скорость до 17 узлов по открытой воде и 3 узла при движении через лёд. Экипаж насчитывает 65 человек, а вооружение корабля составят 25-мм автоматическая пушка BAE Mk 38 и два пулемёта M2 Browning. Кроме того, на корабле оборудована площадка и ангар для вертолёта.