Войти
WarSpot

Канадский арктический корабль отправился в первый поход

108
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Канада возобновляет патрулирование своих северных акваторий. Вчера, 12 августа, портал navaltoday.com сообщил о том, что Королевский военно-морской флот Канады отправил свой арктический патрульный корабль HMCS Harry DeWolf в первый поход.

«На одометре HMCS Harry DeWolf тысячи миль, и мы собираемся отправиться в патрулирование, которое не проводилось более 64 лет. Это немалый подвиг», — рассказала капитан корабля Кори Глисон.

Патрульный корабль HMCS Harry DeWolf на испытаниях

Развёртывание корабля займёт четыре месяца. За это время экипаж совершит обход Северной Америки и поучаствует в двух операциях — Nanook в арктическом регионе и Caribbe в Карибском море.

Канадское правительство заказало постройку шести арктических патрульных кораблей в 2015 году, а в марте 2016 года был заложен первый из них, получивший название Harry DeWolf. Новые канадские патрульные спроектированы на базе норвежских кораблей типа Svalbard, но имеют упрощённую конструкцию.

Длина Harry DeWolf составляет 103 м, водоизмещение — 6615 т. Корабль может развивать скорость до 17 узлов по открытой воде и 3 узла при движении через лёд. Экипаж насчитывает 65 человек, а вооружение корабля составят 25-мм автоматическая пушка BAE Mk 38 и два пулемёта M2 Browning. Кроме того, на корабле оборудована площадка и ангар для вертолёта.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Норвегия
США
Компании
BAE Systems
Проекты
Арктика
Похожие новости
29.05.2019
ФСБ: приоритет Береговой охраны — в вертолетонесущих судах
26.01.2018
Умереть за Шпицберген?
03.07.2014
«Боинг» завершил поставку тяжелых транспортных вертолетов CH-147F Чинук» для ВВС Канады
31.12.2011
Призрак F-35 бродит по миру
18.08.2010
Броненосец из страны троллей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.08 01:00
  • 59
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 16.08 00:23
  • 179
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 16.08 00:20
  • 20
Шойгу призвал избежать в России повторения экономической ситуации 90-х
  • 15.08 21:41
  • 8
Раскрыты характеристики российской замены украинского Ан-124
  • 15.08 19:34
  • 3
Eurasianet (США): афганские солдаты продолжают бежать в Узбекистан и Таджикистан
  • 15.08 08:20
  • 26
Знаем, но не расскажем: Рогозин засекретил дыру в "Союзе"
  • 15.08 05:33
  • 16
Флот настоящий – или потешный?
  • 15.08 02:05
  • 98
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 15.08 00:33
  • 7
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 14.08 17:06
  • 2
Шойгу направил самолет для оказания помощи Турции в тушении пожаров
  • 14.08 16:00
  • 2
Сквозь огонь: Popular Mechanics удивили учения спецназа РФ и Узбекистана
  • 14.08 15:56
  • 49
Ракету "Протон-М" с модулем "Наука" установили на стартовый стол Байконура
  • 14.08 15:39
  • 2
Нарыв на карте Центральной Азии
  • 14.08 15:25
  • 6
Выстрел себе в голову: чем страшен новый ракетный комплекс Путина «Сармат» (Главред, Украина)
  • 14.08 13:16
  • 0
США пытаются милитаризировать космос