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ЦАМТО

LIG-Nex1 является основным претендентом на разработку системы CIWS-II

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Логотип LIG Nex1
Логотип компании LIG Nex1.
Источник изображения: http://www.nahertrading.com/

ЦАМТО, 13 августа. Южнокорейская компания LIG-Nex1, вероятно, будет выбрана головным разработчиком национальной "Системы ближнего рубежа обороны - 2" (CIWS-II) для боевых кораблей ВМС Республики Корея.

Как сообщает Koreajoongangdaily.joins.com со ссылкой на представителя LIG-Nex1, компания получила высшие оценки в рамках тендера на реализацию проекта разработки системы CIWS-II, организованного Агентством программ оборонных закупок (DAPA) МНО Республики Корея.

В результате ожидается, что LIG-Nex1 будет выбрана предпочтительным претендентом на реализацию проекта CIWS-II.

DAPA планирует приступить к работам в течение текущего года и до 2030 года инвестировать в разработку 320 млрд. вон (277,7 млн. долл.).

CIWS-II должна представлять собой систему для оснащения военных кораблей, обеспечивающую обнаружение и поражение на малой дальности ракет и самолетов противника.

Системы CIWS, установленные в настоящее время на борту кораблей ВМС Республики Корея, были закуплены у иностранных производителей, включая Thales.

Проект DAPA предполагает использование разработанной в стране РЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием (AESA) для обеспечения более точного и оперативного обнаружения целей по сравнению с РЛС с механическим сканированием.

По словам представителя LIG-Nex1, ее РЛС будет отличаться улучшенными возможностями по обнаружению атакующих ракет. Комплекс CIWS-II будет использовать те же средства поражения, что и система Goalkeeper, состоящая на вооружении ВМС Республики Корея.

Представитель LIG-Nex1 сообщил, что национальная версия CIWS-II, вероятно, будет установлена на всех новых кораблях ВМС, включая эсминцы KDDX, эсминцы FFX Batch-III, фрегаты класса "Ульсан" и легкие авианосцы, которые разрабатываются компанией Hyundai Heavy Industries.

Как сообщал ЦАМТО, в марте этого года Комитет по рассмотрению оборонных проектов Республики Корея утвердил базовый план проекта "Система ближнего рубежа обороны -2" (CIWS-II), целью которого является разработка национальной системы вооружения для использования на боевых кораблях ВМС к 2030 году. По имеющимся данным, общая стоимость разработки CIWS-II оценивается в 450 млрд. вон. Ожидается, что система будет оснащена 30-мм пушкой "Гатлинга" и новой РЛС с активной фазированной антенной решеткой с электронным сканированием (AESA).

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Страны
Южная Корея
Компании
DAPA
HHI
Hyundai
Navantia
Thales
Проекты
Авианосец
АФАР
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