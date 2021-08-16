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ЦАМТО

Lockheed Martin поставит ОТР ATACMS ВС Тайваня

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Пуск ракеты ATACMS с ПУ M270 MLRS
Пуск ракеты ATACMS с ПУ M270 MLRS.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

ЦАМТО, 13 августа. МО США объявило о подписании командованием по заключению контрактов СВ США с корпорацией Lockheed Martin соглашения на поставку ОТР ATACMS для национальных вооруженных сил, а также для ВС Тайваня в рамках программы "Иностранные военные продажи".

Контракт стоимостью 98,116 млн. долл. также предусматривает выполнение работ в рамках реализации программы продления сроков эксплуатации пусковых комплектов ракет.

Работы будут выполнены на предприятиях в Сент-Луисе (шт.Миссури), Лафкине (шт.Техас), Уиллистоне (шт.Вермонт), Боулдере (шт.Колорадо), Камдене (шт.Аризона), Гранд-Прери (шт.Техас), Клируотере (шт.Флорида), Виндзор Локс (шт.Коннектикут). Планируется, что выполнение контракта будет завершено к 30 сентября 2024 года.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2020 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Тайваню в рамках программы "Иностранные военные продажи" 11 РСЗО M142 HIMARS, 64 контейнеров с оперативно-тактическими ракетами M57 (ATACMS), а также другого сопутствующего оборудования, техники, вооружений и услуг. Общая стоимость поставки оценивалась в сумму 436,1 млн. долл.

В июне 2021 года Министерство национальной обороны Тайваня объявило, что подписало с Американским институтом на Тайване (AIT) два контракта: на поставку РСЗО M-142 HIMARS и систем береговой обороны на базе ПКР "Гарпун" (Harpoon coastal defense systems – HCDS).

Первые контракты на поставку РСЗО M-142 HIMARS для ВС Тайваня командование СВ США заключило с компанией Lockheed Martin 14 июля 2021 года.

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Страны
США
Тайвань
Продукция
Harpoon ПКР
HIMARS
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
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