Войти
Интерфакс-АВН

В Британии назвали ошибкой вывод войск США из Афганистана

82
0
0
Американские солдаты в Афганистане
Американские солдаты в Афганистане.
Источник изображения: reuters.com

Лондон. 13 августа. ИНТЕРФАКС - Глава британского Минобороны Бен Уоллес раскритиковал вывод Вашингтоном воинского контингента из Афганистана, заявив, что международное сообщество, вероятно, пострадает от последствий этого решения США, сообщает в пятницу телеканал Sky News.

"Я думаю, что поступать таким образом (выводить войска - ИФ) было ошибкой. И что мы, международное сообщество, заплатим за последствия этой ошибки", - сказал Уоллес.

По его словам, поскольку Соединенные Штаты, возглавлявшие международную коалицию в Афганистане, приняли это решение о выходе сил, то это означало, что и остальные страны, чьи войска находились на территории этой страны, должны были поступить так же. Однако теперь Уоллес опасается, что террористическая группировка "Аль-Каида" (запрещена в РФ) вернется в Афганистан, поскольку ситуация с безопасностью там ухудшается день ото дня.

"Конечно, я обеспокоен, я чувствую, что сейчас не самое подходящее время для этого решения, потому что "Аль-Каида", вероятно, вернется", - заявил он.

Министр обороны Британии назвал ошибкой и само межафганское соглашение, достигнутое США и "Талибаном" (запрещено в РФ) в Катаре в 2020 году, когда экс-президент США Дональд Трамп пообещал вывести войска. Уоллес подчеркнул, что, по его мнению, именно то соглашение позволило талибам, счесть, что они могут захватить инициативу и одержать военную победу в Афганистане.

Нынешний президент США Джо Байден, заняв должность в январе этого года, продолжил политику своего предшественника на посту, сохранив все сроки вывода войск, отмечает Sky News.

"Соединенные Штаты уходят (из Афганистана - ИФ), и мы уходим вместе с ними, и это создает очень, очень большую проблему в этой стране с "Талибаном" (запрещено в РФ), который очевидно пользуется инициативой, а это не то, что нам бы понравилось. И я пытался понять после объявления (о выводе войск - ИФ), сможем ли мы собрать международное сообщество. Но я боюсь, что в сообществе в этом не заинтересованы", - добавил он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Великобритания
Катар
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
Похожие новости
07.12.2020
Возможна ли локальная ядерная война
15.07.2019
The American Interest (США): есть нечто особенное в Путине
08.07.2019
Сможет ли Пентагон "умиротворить" Иран
05.12.2013
Пятое измерение войны
06.05.2013
Лидеры прежние
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.08 01:00
  • 59
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 16.08 00:23
  • 179
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 16.08 00:20
  • 20
Шойгу призвал избежать в России повторения экономической ситуации 90-х
  • 15.08 21:41
  • 8
Раскрыты характеристики российской замены украинского Ан-124
  • 15.08 19:34
  • 3
Eurasianet (США): афганские солдаты продолжают бежать в Узбекистан и Таджикистан
  • 15.08 08:20
  • 26
Знаем, но не расскажем: Рогозин засекретил дыру в "Союзе"
  • 15.08 05:33
  • 16
Флот настоящий – или потешный?
  • 15.08 02:05
  • 98
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 15.08 00:33
  • 7
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 14.08 17:06
  • 2
Шойгу направил самолет для оказания помощи Турции в тушении пожаров
  • 14.08 16:00
  • 2
Сквозь огонь: Popular Mechanics удивили учения спецназа РФ и Узбекистана
  • 14.08 15:56
  • 49
Ракету "Протон-М" с модулем "Наука" установили на стартовый стол Байконура
  • 14.08 15:39
  • 2
Нарыв на карте Центральной Азии
  • 14.08 15:25
  • 6
Выстрел себе в голову: чем страшен новый ракетный комплекс Путина «Сармат» (Главред, Украина)
  • 14.08 13:16
  • 0
США пытаются милитаризировать космос