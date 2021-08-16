МИД РФ подтвердил запрос Афганистана на боевые вертолеты

Москва. 13 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия изучает запрос Афганистана на продажу боевых вертолетов, заявил в пятницу "Интерфаксу" спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

"Нет, мы ничего не готовы. Обращение было, оно изучается", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава афганского МИД Ханиф Атмар заявил в четверг в интервью радио "Эхо Москвы", что Кабул готов купить у России боевые вертолеты и ждет ответа от российского правительства.

"Мы для укрепления наших военно-воздушных сил просили и предлагали приобрести у российской стороны новые вертолеты. И, естественно, речь идет о том, что эти вертолеты будут приобретены нашими ресурсами, нашими финансами. И я ожидаю по этому вопросу ответа от РФ", - сказал Атмар в эфире радио "Эхо Москвы".

Он заявил, что Кабул также заинтересован в "ремонте вертолетов типа Ми-17 или Ми-35, которые ранее были прямо или опосредованно приобретены у РФ".

Вертолеты семейства Ми-8/Ми-17 предназначены для транспортировки грузов, техники, личного состава и выполнения различных специальных задач.

Ми-35 - многоцелевой ударный вертолет, модернизированная версия вертолета Ми-24. Экипаж вертолета - два человека: пилот и оператор вооружения. На борт принимаются до восьми человек десанта.

Атмар сделал это заявление на фоне масштабного наступления на правительственные силы в Афганистане движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация).

Военные эксперты разошлись в оценках перспектив поставок Россией в Афганистан боевых вертолетов.

"Ситуация неоднозначная. С одной стороны, казалось бы, мы имеем право продавать вооружение правительству Афганистана и даже получать от этого прибыль. С другой стороны, это геополитический вопрос - завтра талибы придут к власти, и как они будут на нас смотреть после такой поставки - как на своих врагов, которые вооружали их врагов", - сказал "Интерфаксу" в четверг бывший начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов.

"Прежде чем принимать такое решение, следует проанализировать ситуацию в Афганистане всесторонне", - сказал Ивашов.

Другой позиции придерживается ученый, глава Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Российской академии наук Алексей Арбатов.

"Почему не продать? Москва заинтересована в том, чтобы это правительство Афганистана как можно дольше осталось у власти", - сказал Арбатов "Интерфаксу" в четверг.

"Если бы талибы не наступали, можно было бы не волноваться. Если они сильно наступают, то все, что нужно правительству Афганистана, чтобы сдерживать это наступление - вертолеты, артиллерию, бронетехнику, самолеты, боеприпасы - надо им поставлять, и необязательно, чтобы это было за немедленный расчет. Но это должны быть поставки, которые не предполагают присутствия в Афганистане российских военных советников", - сообщил Арбатов.