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Российская газета

Ил-112 совершил первый перелет

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Легкий военно-транспортный самолет Ил-112 совершил первый перелет из Воронежа в Жуковский. Прототип транспортника будет представлен на форуме "Армия-2021", сообщили в корпорации Ростех.

Самолет пилотировал шеф-пилот ПАО "Ил" Герой России Николай Куимов - он участвует в испытаниях Ил-112 с первого полета. Транспортник поднялся в воздух с полосы Воронежского авиастроительного общества (ВАСО) и приземлился в Жуковском. Теперь самолет будут готовить к участию в экспозиции.

На ВАСО созданы два прототипа Ил-112. Один проходит ресурсные испытания в ЦАГИ, второй выполнил семь тестовых полетов. В ходе доработки снижена на тонну взлетная масса самолета, на предприятии создается поточная линия для серийной сборки транспортника.

Ил-112 заменит в ВКС России устаревший Ан-26. Новый транспортник предназначен для перевозки пяти тонн груза на 1200 километров. Он сможет работать с грунтовых аэродромов и в тяжелых климатических условиях, а на хорошо оборудованные заходить в автоматическом режиме.


Антон Валагин (Воронеж)

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Страны
Россия
Продукция
Ан-26
Ил-112
Компании
ВАСО
Ил
Ростех
ЦАГИ
Проекты
АРМИ-20XX
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