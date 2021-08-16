Легкий военно-транспортный самолет Ил-112 совершил первый перелет из Воронежа в Жуковский. Прототип транспортника будет представлен на форуме "Армия-2021", сообщили в корпорации Ростех.

Самолет пилотировал шеф-пилот ПАО "Ил" Герой России Николай Куимов - он участвует в испытаниях Ил-112 с первого полета. Транспортник поднялся в воздух с полосы Воронежского авиастроительного общества (ВАСО) и приземлился в Жуковском. Теперь самолет будут готовить к участию в экспозиции.

На ВАСО созданы два прототипа Ил-112. Один проходит ресурсные испытания в ЦАГИ, второй выполнил семь тестовых полетов. В ходе доработки снижена на тонну взлетная масса самолета, на предприятии создается поточная линия для серийной сборки транспортника.

Ил-112 заменит в ВКС России устаревший Ан-26. Новый транспортник предназначен для перевозки пяти тонн груза на 1200 километров. Он сможет работать с грунтовых аэродромов и в тяжелых климатических условиях, а на хорошо оборудованные заходить в автоматическом режиме.

Антон Валагин (Воронеж)