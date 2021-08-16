Шанс на выход из пике: стоит ли Boeing принимать помощь от России

Михаил Котов — о проблемах космического корабля Starliner и их последствиях для компании

Космический корабль Starliner Источник изображения: © AP Photo/John Raoux

В начале текущей недели в Исследовательском центре им. М.В. Келдыша сообщили о том, что институт готов оказать помощь американской компании Boeing в решении проблем космического корабля Starliner. Это произошло на следующий день после того, как стало известно, что у корпорации серьезные проблемы с запуском частично многоразового пилотируемого транспортного космического корабля и нет понимания, когда он все-таки может состояться.

Неравная гонка

С имиджевой точки зрения сложности с космическим кораблем Starliner стали одним из самых сильных ударов для Boeing. Дело в том, что в большинстве других случаев (проблемы с ракетой Space Launch System, SLS, падения самолетов Boeing 737 MAX и многолетняя невозможность доделать военный топливозаправщик KC-46) у компании есть возможность объяснить трудности и задержки сложностью проектов. SLS так и вообще до начала создания Starship от SpaceX была самой большой из создаваемых в мире ракет.

В случае с кораблем Starliner ситуация совсем иная - тут налицо гонка двух компаний, в которой Boeing проигрывает по всем статьям. И в такой ситуации свалить вину на проблемы в реализации из-за высокой технологичности проекта не получится, ведь у гораздо менее опытного конкурента получилось лучше. Значит, дело в Boeing?

Я бы сказал, что все началось в феврале 2010 года, когда NASA объявило начало отбора по программе коммерческой доставки экипажей на Международную космическую станцию Commercial Crew Program. Из 36 компаний-претендентов были отобраны сначала пять финалистов, а в итоге 16 сентября 2014 года их осталось всего две - опытный Boeing и молодая компания Space Exploration Technologies, которая впоследствии будет переименована в SpaceX.

В мае 2014 года они завершили начальный этап сертификационного процесса и перешли ко второй фазе программы. NASA озвучило, что победителю (или нескольким) гарантируется как минимум одна тестовая миссия с экипажем и от двух до шести штатных пилотируемых миссий на Международную космическую станцию (МКС). Стоит ли говорить, что почти все были уверены в легкой победе Boeing, имеющей огромный багаж по созданию космических аппаратов и самолетов. Более того, лояльность к компании демонстрировали и, мягко говоря, неравные контракты, которые NASA заключило с двумя финалистами. Соглашение с Boeing составило $4,2 млрд, со SpaceX - $2,6 млрд. При этом контрактные обязательства были одинаковы. То есть NASA хотело получить от SpaceX то же самое, но за меньшие деньги. Казалось, что победа в кармане у Boeing, но время показало, что это далеко не так.

Вырывая победу

К одной и той же задаче компании подошли по разному. Если SpaceX старалась максимально использовать задел от прошлых миссий, то Boeing решил экспериментировать - условия позволяли. SpaceX для проекта взяла ракету Falcon 9 и грузовой космический корабль Dragon 2, уже многократно испытанные в реальных условиях. Работа заключалась теперь в том, чтобы из грузового корабля создать пилотируемый.

Boeing же решил обратиться к ракете "Атлас-5", но в уникальной, никогда ранее не использовавшейся конфигурации 422, с двумя двигателями RL-10 на разгонном блоке "Центавр" и двумя твердотопливными ускорителями. Корабль Starliner они тоже делали с нуля.

Результат известен. Долгое время компании шли достаточно ровно, иногда казалось даже, что Boeing немного опережает. Но если у SpaceX тестовая миссия по запуску корабля без экипажа прошла без сучка и без задоринки, то Boeing споткнулся. 20 декабря 2019 года миссия Boe-OFT закончилась неудачей, космический корабль Starliner не смог состыковаться с Международной космической станцией. Причиной этого называют сбой в его программном обеспечении, которое активировалось гораздо раньше, чем требовалось: еще находясь прикрепленной к разгонному блоку, начала работать и тратить топливо впустую. Таким образом, к моменту, когда пора было совершать орбитальный маневр, в топливных баках корабля осталось слишком мало топлива, поэтому миссию прекратили и стыковку с МКС не совершили. Однако впоследствии выяснилось, что это была не единичная ошибка, и Starliner удалось вернуть целым лишь благодаря удаче.

Тем временем SpaceX продолжила запускать теперь уже пилотируемые миссии, а Boeing дорабатывал свой Starliner еще полтора года. Старт был назначен на 4 августа 2021-го, но его сначала перенесли на один день (сославшись на проблемы, которые возникли при стыковке российского многофункционального лабораторного модуля "Наука"), затем еще на несколько, а теперь и вовсе отложили на неопределенный срок.

Помощь зала

Boeing застрял на одном месте, в то время как SpaceX совершает уже вторую пилотируемую миссию, а на 2022 год назначена первая коммерческая пилотируемая экспедиция на корабле Crew Dragon. И вот в таких условиях не будет ли логичным для американской многоопытной корпорации принять руку помощи от России? С учетом явного системного кризиса в организации, когда на кон поставлено слишком многое.

Есть большая вероятность того, что, если Starliner не получится исправить в ближайшее время, NASA может начать процедуру разрыва контракта. Да, вложено много денег и времени, но результаты пока совсем неудовлетворительные.

Отмечу, что на американских ракетах "Атлас-5" стоят российские двигатели РД-180. А если они доверяют РФ в вопросах вывода своих кораблей во внеземное пространство, наверное, нет ничего ужасного в том, чтобы принять помощь и в вопросах двигателей самого корабля.

Видится мне, что если помощь, предложенная центром им. М.В. Келдыша, будет принята, то это может стать началом хорошей традиции, опирающейся на регулярно повторяемый, но не всегда на деле используемый постулат о том, что космос - общий для всех людей. Так что Boeing стоит подумать еще раз и поторопиться, пока предложение актуально.