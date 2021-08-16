Пушки в небе: Ми-171Ш перебросили итальянские гаубицы в Бангладеш

Основу вертолетного парка военно-воздушных сил Бангладеш составляют машины российского производства, всего их - почти два десятка единиц.

Mi-171Sh of Bangladesh Army Aviation Group (AAG) carrying Oto Melara Mod56 105mm pack howitzers. pic.twitter.com/pILWG5ji3V — Defense Technology of Bangladesh-DTB (@DefenseDtb) August 12, 2021

Ми-17, Ми-171 и Ми-172 используются для выполнения различных задач, в том числе могут оказывать огневую поддержку. Для этого на них подвешивают блоки для запуска неуправляемых авиационных ракет, способных поражать цели на расстоянии 4000 - 6000 метров, в зависимости от модификации.

Против противника применяются бомбы различных калибров, контейнеры с 23-мм скорострельными пушками, 7,62-мм пулеметы ПК.

Возможно транспортировать до 36 военнослужащих, 12 раненых на носилках, 4000 кг груза внутри кабины и столько же на внешней подвеске. Последним активно пользуются в ВВС Бангладеш, например, на учениях таким образом перебрасывают различные образцы вооружений, такие как итальянские 105-мм гаубицы OТО Melara Модель 56 весом в 1290 кг, состоящие на вооружении мобильных подразделений.

К слову, в российских вооруженных силах на масштабных командно-штабных учениях "Центр - 2019" вертушки доставляли трехтонные гаубицы Д-30 и автомобили - вездеходы УАЗ-3151.

Максимальная взлетная масса "семнадцатых" достигает 13000 кг. Крейсерская скорость - 230 км/ч. Максимальная - 250 км/ч. Дальность полета - 580 км, с двумя дополнительными топливными баками - 1065 км. Практический потолок - 6000 м. Экипаж-3 человека.

Вертолеты оснащаются дополнительным бронированием, оборудованием для отстрела ложных тепловых целей, дезориентирующих головки наведения ракет комплексов противовоздушной обороны. Такая защита очень важна во время выполнения миротворческих миссий, к которым часто привлекают военных этого южноазиатского государства.

Алексей Моисеев