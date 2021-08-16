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WarSpot

Афганистан сменил главнокомандующего

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Источник изображения: warspot.ru

Афганское правительство пытается удержать контроль над страной. Вчера, 12 августа, газета The Wall Street Journal сообщила о том, что президент Афганистана Ашраф Гани назначил начальником штаба афганской армии генерал-майора Хайбатуллу Ализаи.

Глава командования специальных операций Афганской национальной армии генерал-майор Ализаи уже принял новый пост. Предыдущий начальник штаба генерал Вали Мохаммад Ахмадзай был назначен на эту должность только в июне текущего года.

Боевики движения «Талибан» у вертолёта на захваченной ими авиабазе в Кундузе. Ранее этот вертолёт был подарен Афганистану Индией

Источник изображения: twitter.com/JosephHDempsey

За последние месяцы «чёрные тюрбаны» взяли под свой контроль 9 из 34 столиц провинций Афганистана. При этом боевики контролируют две трети территории страны.

Территории Афганистана, захваченные «Талибаном»

Источник изображения: twitter.com/AFP

Мазари-Шариф с населением в полмиллиона человек — единственный крупный город северного Афганистана, всё ещё находящийся под контролем правительства, его падение позволит талибам собрать свои силы для марша на Кабул. По неофициальным данным, американская разведка обновила прогноз возможного падения столицы Афганистана. Если ранее такой сценарий просчитывался в перспективе 6-12 месяцев, то при нынешнем темпе наступления боевиков Кабул может оказаться в их руках уже через 1-3 месяца.

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Страны
Афганистан
Индия
США
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