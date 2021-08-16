Войти
Военно-промышленный курьер

«Алмаз-Антей» покажет свою военную продукцию в Турции

114
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

«Алмаз-Антей» примет участие в оружейной выставке IDEF-2021 в Стамбуле, концерн рассчитывает на расширение круга заказчиков, сообщили в пресс-службе концерна.

«С учетом сложившейся сегодня в мире непростой обстановки, наше участие в выставке Айдеф направлено, прежде всего, на укрепление имиджа Концерна как надежного поставщика эксклюзивной оборонной продукции, способствующей сохранению суверенитета и безопасности стран-покупателей, а также на расширение круга потенциальных заказчиков продукции», - заявил замгендиректора по внешнеэкономической деятельности концерна Вячеслав Дзиркалин, сообщили в пресс-службе.

На стенде концерна в виде моделей и видеороликов будут представлены зенитная ракетная система С-400 «Триумф», зенитные ракетные комплексы «Викинг», «Бук-М2Э» и линейки «Тор», а также макеты входящих в их состав зенитных управляемых ракет.

Концерн также представит ремонтно-диагностический комплект «РЕДИКОМ», РЛС «Сула», предназначенную для наблюдения за космическими объектами, и другие радиолокационные средства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Продукция
Бук-М2
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
Похожие новости
04.02.2021
Авиакосмическая выставка AeroIndia-2021 открывается в Бангалоре
26.04.2018
Импортозамещение. Теперь и по-турецки
24.04.2018
"Алмаз-Антей" покажет на авиасалоне в Турции зенитные комплексы С-400, "Тор" и "Бук"
03.05.2017
"Алмаз-Антей" привезет на выставку в Турцию модели С-400 и "Бук-М2"
25.04.2017
Зенитные ракеты комплекса С-500 оставят противника без спутников
10.09.2015
Выставка российской военной техники RAE-2015 пройдет в Нижнем Тагиле
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.08 01:00
  • 59
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 16.08 00:23
  • 179
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 16.08 00:20
  • 20
Шойгу призвал избежать в России повторения экономической ситуации 90-х
  • 15.08 21:41
  • 8
Раскрыты характеристики российской замены украинского Ан-124
  • 15.08 19:34
  • 3
Eurasianet (США): афганские солдаты продолжают бежать в Узбекистан и Таджикистан
  • 15.08 08:20
  • 26
Знаем, но не расскажем: Рогозин засекретил дыру в "Союзе"
  • 15.08 05:33
  • 16
Флот настоящий – или потешный?
  • 15.08 02:05
  • 98
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 15.08 00:33
  • 7
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 14.08 17:06
  • 2
Шойгу направил самолет для оказания помощи Турции в тушении пожаров
  • 14.08 16:00
  • 2
Сквозь огонь: Popular Mechanics удивили учения спецназа РФ и Узбекистана
  • 14.08 15:56
  • 49
Ракету "Протон-М" с модулем "Наука" установили на стартовый стол Байконура
  • 14.08 15:39
  • 2
Нарыв на карте Центральной Азии
  • 14.08 15:25
  • 6
Выстрел себе в голову: чем страшен новый ракетный комплекс Путина «Сармат» (Главред, Украина)
  • 14.08 13:16
  • 0
США пытаются милитаризировать космос