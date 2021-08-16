«Алмаз-Антей» покажет свою военную продукцию в Турции

«Алмаз-Антей» примет участие в оружейной выставке IDEF-2021 в Стамбуле, концерн рассчитывает на расширение круга заказчиков, сообщили в пресс-службе концерна.

«С учетом сложившейся сегодня в мире непростой обстановки, наше участие в выставке Айдеф направлено, прежде всего, на укрепление имиджа Концерна как надежного поставщика эксклюзивной оборонной продукции, способствующей сохранению суверенитета и безопасности стран-покупателей, а также на расширение круга потенциальных заказчиков продукции», - заявил замгендиректора по внешнеэкономической деятельности концерна Вячеслав Дзиркалин, сообщили в пресс-службе.

На стенде концерна в виде моделей и видеороликов будут представлены зенитная ракетная система С-400 «Триумф», зенитные ракетные комплексы «Викинг», «Бук-М2Э» и линейки «Тор», а также макеты входящих в их состав зенитных управляемых ракет.

Концерн также представит ремонтно-диагностический комплект «РЕДИКОМ», РЛС «Сула», предназначенную для наблюдения за космическими объектами, и другие радиолокационные средства.