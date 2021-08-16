Войти
Военно-промышленный курьер

«Огненные кольца» для спецназа озадачили американцев

130
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Обозреватель издания Popular Mechanics поразился готовности спецназа двух стран преодолевать любые препятствия, в том числе пройти сквозь «огненные кольца» на полосе препятствий.

Тем более, что в вооруженных силах НАТО подобные упражнения не практикуются.

«Прыжок через пылающий обруч или перемещения по пылающему туннелю кажется скорее демонстрацией личной храбрости или актом преданности делу», - цитирует издание газета РГ.

Сурхандарьинская область Узбекистана, где находится полигон Термез, граничит сразу с Афганистаном и Таджикистаном, и потому военные двух стран тренировались в отражении наступления боевиков с разных направлений.

В наземной операции для зачистки населенных пунктов отрабатывалось огневое взаимодействие танков, артиллерии и ударно-штурмовых отрядов. Сот Узбекистана и России в учениях задействовали около 1,5 тысячи солдат и офицеров, а также до 200 единиц вооружения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
США
Таджикистан
Узбекистан
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
29.07.2021
Глава российского военного ведомства принял участие в совещании министров обороны государств-членов ШОС
29.07.2021
Россия, Таджикистан и Узбекистан проведут комплекс учений на фоне угроз региональной безопасности - Шойгу
16.10.2019
Азиатские программы сверхдержав
31.08.2016
Профилактика хаоса
05.12.2013
Россия: будущее становится мрачнее ("Strategy Page", США)
19.09.2011
ИНСОР тестирует ОДКБ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.08 01:00
  • 59
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 16.08 00:23
  • 179
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 16.08 00:20
  • 20
Шойгу призвал избежать в России повторения экономической ситуации 90-х
  • 15.08 21:41
  • 8
Раскрыты характеристики российской замены украинского Ан-124
  • 15.08 19:34
  • 3
Eurasianet (США): афганские солдаты продолжают бежать в Узбекистан и Таджикистан
  • 15.08 08:20
  • 26
Знаем, но не расскажем: Рогозин засекретил дыру в "Союзе"
  • 15.08 05:33
  • 16
Флот настоящий – или потешный?
  • 15.08 02:05
  • 98
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 15.08 00:33
  • 7
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 14.08 17:06
  • 2
Шойгу направил самолет для оказания помощи Турции в тушении пожаров
  • 14.08 16:00
  • 2
Сквозь огонь: Popular Mechanics удивили учения спецназа РФ и Узбекистана
  • 14.08 15:56
  • 49
Ракету "Протон-М" с модулем "Наука" установили на стартовый стол Байконура
  • 14.08 15:39
  • 2
Нарыв на карте Центральной Азии
  • 14.08 15:25
  • 6
Выстрел себе в голову: чем страшен новый ракетный комплекс Путина «Сармат» (Главред, Украина)
  • 14.08 13:16
  • 0
США пытаются милитаризировать космос