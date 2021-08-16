«Огненные кольца» для спецназа озадачили американцев

Обозреватель издания Popular Mechanics поразился готовности спецназа двух стран преодолевать любые препятствия, в том числе пройти сквозь «огненные кольца» на полосе препятствий.

Тем более, что в вооруженных силах НАТО подобные упражнения не практикуются.

«Прыжок через пылающий обруч или перемещения по пылающему туннелю кажется скорее демонстрацией личной храбрости или актом преданности делу», - цитирует издание газета РГ.

Сурхандарьинская область Узбекистана, где находится полигон Термез, граничит сразу с Афганистаном и Таджикистаном, и потому военные двух стран тренировались в отражении наступления боевиков с разных направлений.

В наземной операции для зачистки населенных пунктов отрабатывалось огневое взаимодействие танков, артиллерии и ударно-штурмовых отрядов. Сот Узбекистана и России в учениях задействовали около 1,5 тысячи солдат и офицеров, а также до 200 единиц вооружения.