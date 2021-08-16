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РИА Новости

Портал wPolityce: мнения поляков о возможном нападении России на их страну разделились поровну

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Российско-белорусские учения
Российско-белорусские учения.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Жители Польши не смогли прийти к общему мнению о вероятности нападения России на их страну, пишет еженедельная газета Do Rzeczy со ссылкой на портал wPolityce.

Так, накануне российско-белорусских маневров "Запад-2021" компания Social Changes провела опрос, чтобы узнать, насколько поляки опасаются военной агрессии со стороны Москвы.

На вопрос "Может ли Россия напасть на Польшу?", около 34% опрошенных ответила "да", из которых 8% респондентов продемонстрировали практически полную убежденность в этом.

В то же время 35% участников опроса исключают такую возможность, тогда как 11% из них отрицают ее почти полностью.

Отмечается, что результаты исследования не зависели от политических взглядов респондентов.

Как заявил изданию Do Rzeczy подполковник Кшиштоф Пшепюрка, польские спецслужбы будут следить за проходящими рядом с их границами учениями России и Белоруссии, чтобы ответить в случае каких-либо нарушений.

Учения "Запад-2021" пройдут c 10 по 16 сентября на территории России и Белоруссии и будут носить оборонительный характер. В свою очередь, НАТО обвинила Москву "подготовке к вторжению" на территорию стран-членов альянса.

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Страны
Белоруссия
Польша
Россия
Проекты
NATO
Военные учения
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