Портал wPolityce: мнения поляков о возможном нападении России на их страну разделились поровну

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Жители Польши не смогли прийти к общему мнению о вероятности нападения России на их страну, пишет еженедельная газета Do Rzeczy со ссылкой на портал wPolityce.

Так, накануне российско-белорусских маневров "Запад-2021" компания Social Changes провела опрос, чтобы узнать, насколько поляки опасаются военной агрессии со стороны Москвы.

На вопрос "Может ли Россия напасть на Польшу?", около 34% опрошенных ответила "да", из которых 8% респондентов продемонстрировали практически полную убежденность в этом.

В то же время 35% участников опроса исключают такую возможность, тогда как 11% из них отрицают ее почти полностью.

Отмечается, что результаты исследования не зависели от политических взглядов респондентов.

Как заявил изданию Do Rzeczy подполковник Кшиштоф Пшепюрка, польские спецслужбы будут следить за проходящими рядом с их границами учениями России и Белоруссии, чтобы ответить в случае каких-либо нарушений.

Учения "Запад-2021" пройдут c 10 по 16 сентября на территории России и Белоруссии и будут носить оборонительный характер. В свою очередь, НАТО обвинила Москву "подготовке к вторжению" на территорию стран-членов альянса.