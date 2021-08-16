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Шойгу отметил слаженность российских и китайских военнослужащих на учении «Сибу/Взаимодействие-2021»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу высоко оценил совместные действия российских и китайских военнослужащих в ходе учения «Сибу/Взаимодействие-2021», активная фаза которых прошла в КНР на полигоне Цинтунся.

Глава российского военного ведомства отметил слаженность действий, высокий профессионализм участников учения и наградил отличившихся военнослужащих.

В ходе активной части учения военнослужащие России и Китая, проведя совместную разведку и поиск, обнаружили условного противника и затем провели наземно-воздушную антитеррористическую операцию. Тактические группы выполнили десантирование и захватили опорные пункты условных террористов, тем самым создав благоприятные условия для наступления основных совместных сил.

Также было отработано материально-техническое обеспечение войск, выполнение огневых задач с привлечением авиации и беспилотных летательных аппаратов.

Общая численность войск (сил), принимавших участие в совместном учении, которое началось 9 августа, – более 10 тыс. человек. Были задействованы, в частности, 200 единиц бронетехники, 90 артиллерийских орудий, свыше 100 самолётов и вертолётов. Были привлечены подразделения Сухопутных войск и ВВС Национально-освободительной армии Китая (НОАК).

С российской стороны принимали участие мотострелковые подразделения одного из объединений Восточного военного округа (ВВО), самолёты Су-30СМ армии ВВС и ПВО ВВО, офицеры органов управления.

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