На угрозы Израиля и США Иран готовит армию дронов

Иран разрабатывает так называемую программу дронов-камикадзе в связи с военной эскалацией на Ближнем Востоке. Эксперты Проекта по борьбе с экстремизмом (CEP, штаб-квартира в Вашингтоне) предупреждают, что новая тактика применения иранцами ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) является «ключевым элементом» усилий Тегерана по расширению своего влияния в регионе, пишет саудовская газета Arab News.

Предупреждение прозвучало в тот момент, когда Запад обрушился на Иран с обвинениями после удара беспилотника 29 июля по танкеру в Оманском заливе.

В результате воздушной атаки погибли охранник и ветеран британской армии Адриан Андервуд, а также румынский капитан торгового судна Mercer Street.