Шойгу: Россия и Китай будут наращивать военное взаимодействие

"Практика проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки России и Китая стала регулярной. Мы достигли высокого уровня взаимодействия наших вооруженных сил на суше, в воздухе и на море. Его наращивание - важное направление дальнейшей деятельности", - так в пятницу, 13 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с китайским коллегой Вэй Фэнхэ оценил нынешний уровень военного сотрудничества России и КНР.

Шойгу напомнил коллеге о недавней встрече в Душанбе на полях совещания глав военных ведомств государств - членов ШОС. Именно тогда Вэй Фэнхэ предложил Сергею Шойгу вместе понаблюдать за активной фазой совместных российско-китайских учений "Сибу/Взаимодействие-2021". Российский министр приглашение принял. Он прилетел в КНР и в пятницу вместе с Вэй Фэнхэ следил за действиями наших и китайских подразделений на полигоне "Цинтунся".

"Такого рода мероприятие на территории Китая с участием российского воинского контингента проводим впервые, что стало логическим продолжением нашей совместной работы, начатой в ходе маневров войск и сил "Восток-2018", стратегических командно-штабных учений "Центр-2019" и "Кавказ-2020", - сказал Шойгу коллеге. Он также отметил, что вооруженные силы РФ и КНР много лет участвуют в многосторонних антитеррористических учениях "Мирная миссия". А еще ежегодно осуществляют совместное воздушное патрулирование самолетами дальней авиации двух стран, проводят российско-китайские флотские учения "Морское взаимодействие".

По оценке Шойгу, практическое взаимодействие вооруженных сил России и Народно-освободительной армии Китая выходит на качественно новый уровень, и это способствует обеспечению глобальной и региональной стабильности.

Между тем, помимо диалога с Вэй Фэнхэ, за последние несколько дней глава российского оборонного ведомства провел ряд важных переговоров по вопросам стратегической и региональной безопасности еще и со своим коллегой из США Ллойдом Остином, а также с министрами обороны других стран ближнего и дальнего зарубежья.

Затронув на встрече в КНР тему совершенствования боевой выучки и воинского мастерства, наш министр отметил результативное участие команд России и Китая в Армейских международных играх. В этом году они начнутся 22 августа. "Китай - традиционный участник и соорганизатор этих уникальных состязаний военных профессионалов из самых разных стран. Желаю вашим командам успехов", - обратился Сергей Шойгу к Вэй Фэнхэ. И уточнил: несмотря на пандемию, помимо России, Игры пройдут еще в 11 странах и соберут рекордное количество участников из 44 государств.

В свою очередь, Вэй Фэнхэ констатировал: на учениях "Сибу/Взаимодействие-2021" общими силами обеих сторон удалось добиться полного успеха. Китайский министр подчеркнул, что маневры имеют огромное значение. "Это первые совместные учения, организованные на территории Китая после вспышки эпидемии. И - первые китайские оперативно-стратегические маневры с участием российских военнослужащих, - напомнил Вэй Фэнхэ. - На фоне грандиозных перемен и пандемии учения отражают неизменную поддержку между Китаем и Россией, показывают высокий уровень развития межармейских связей. Данные учения не направлены против третьих стран, а на повышение способности совместного реагирования на риски и вызовы", - объяснил Вэй Фэнхэ.

Он рассказал, как было непросто организовать эти учения на должном уровне. По словам китайского министра, военнослужащие преодолели множество негативных факторов, например, эпидемию. Всего за несколько дней они успели создать совместный штаб и совместные группировки. А в ходе учений впервые применяли единую управляющую информационную систему. "Стороны работали сплоченно, действовали согласованно, хорошо организовали процесс и осуществили хорошее взаимодействие, - сказал Вэй Фэнхэ. - Эти учения дают очевидные результаты - намечается очень высокая степень моделирования реальных боевых условий. Применяются способы нанесения насыщенного огневого удара со всех сторон, на всю глубину, формируется огневое взаимодействие на больших, средних и малых высотах, на большой, средней и малой дальностях",

Такие результаты министр обороны КНР назвал свидетельством высокого уровня боеготовности двух армий, способности вооруженных сил Китая и России качественно выполнять антитеррористические операции. "Успех учений свидетельствует о том, что Китай и Россия имеют полную решимость и уверенность и вполне способны совместными силами поддержать мир и стабильность в регионе", - сделал вывод Вэй Фэнхэ.

Еще в начале переговоров с Шойгу он признался, что их встречи свидетельствуют не только о тесных отношениях между Китаем и Россией, нерушимой связи между китайскими и российскими вооруженными силами, но и о крепкой и прочной дружбе между ними лично.

Напомним, что в ходе активной фазы маневров "Сибу/Взаимодействие-2021" военнослужащие России и Китая организовали ведение совместной разведки, поиск и обнаружение условного противника, провели наземно-воздушную антитеррористическую операцию с десантированием и захватом опорных пунктов условных террористов, создали благоприятные условия для проведения совместного наступления.

Также было отработано материально-техническое обеспечение войск, выполнение огневых задач с привлечением авиации и беспилотных летательных аппаратов.

Общая численность войск, участвующих в совместных маневрах, которые проходили с 9 по 13 августа, превысила 10 тысяч человек. Были задействованы 200 единиц бронетехники, 90 артиллерийских орудий, свыше 100 самолетов и вертолетов. К решению учебно-боевых задач привлекли подразделения Сухопутных войск и ВВС Национально-освободительной армии Китая. А с российской стороны - мотострелковые подразделения Восточного военного округа, самолеты Су-30СМ армии ВВС и ПВО округа, офицеры органов управления.

В Минобороны РФ сообщили, что учения проводились в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями между военными ведомствами России и КНР.

Юрий Гаврилов