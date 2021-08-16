Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский

Новейший российский военно-транспортный самолет впервые покажут публике на форуме "Армия-2021"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Новейший российский военно-транспортный самолет Ил-112В прибыл в Жуковский и в конце августа будет впервые продемонстрирован гостям форума "Армия-2021", который пройдет в Кубинке. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, в составе госкорпорации "Ростех").

"Первый образец нового легкого военно-транспортного самолета Ил-112В 13 августа совершил перелет с аэродрома Воронежского авиационного завода (ПАО "ВАСО", входит в дивизион транспортной авиации ОАК госкорпорации "Ростех") на базу ПАО "Ил" в подмосковном Жуковском для подготовки к участию в VII Международном военно-техническом форуме "Армия-2021", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что самолет пилотировали шеф-пилот ПАО "Ил", летчик-испытатель 1-го класса, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.

"Это важное событие для нашего завода, для всего отечественного самолетостроения. Мы гордимся тем, что первый опытный военно-транспортный самолет Ил-112В, построенный на Воронежском авиационном заводе, примет участие в важнейшем ежегодном военном событии страны - международном военно-техническом форуме "Армия-2021". Участие в форуме - очередной серьезный этап в реализации этой программы", - привели в пресс-службе слова управляющего директора ВАСО Фарита Шарафеева.

"Идут предварительные испытания первого Ил-112В, второй образец проходит ресурсные испытания. На ВАСО с участием головной компании дивизиона транспортной авиации ПАО "Ил" идут работы по запуску Ил-112В в серийное производство. В частности, реализуется проект по созданию поточной линии сборки самолета на базе существующих производственных площадей", - отметил Шарафеев.

О самолете

В конце июля главный конструктор ПАО "Ил" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех") Сергей Ганин сообщил ТАСС, что испытания самолета идут по графику. По его словам, в перспективе Ил-112В сможет обновить парк российской легкой военно-транспортной авиации, в котором преобладают самолеты Ан-26.

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России с нуля в постсоветский период. Работы по его созданию ведутся с 2014 года на Авиационном комплексе им. С. В. Ильюшина. Он способен перевозить до 5 тонн груза и предназначен для транспортировки личного состава, военной техники, вооружения. При создании машины использованы полностью отечественные комплектующие, системы и оборудование. Самолет создается на замену турбовинтовым Ан-26 и Ан-24. Первый полет Ил-112В состоялся 30 марта 2019 года, второй - спустя два года. К выпуску готовят две модификации: для гражданской авиации (Ил-112Т) и военно-транспортной авиации (Ил-112В). Серийное производство планируется с 2023 года. Воронежский авиазавод будет способен выпускать до 12 самолетов Ил-112В в год.