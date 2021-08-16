Концерн ВКО "Алмаз-Антей" покажет в Стамбуле РЛС наблюдения за космосом "Сула"

Выставка IDEF-2021 пройдет 17-20 августа

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Радиолокационная станция (РЛС) "Сула", предназначенная для наблюдения за космическими объектами, а также зенитная ракетная система С-400, зенитный ракетный комплекс "Викинг" и другие комплексы ПВО будут представлены Концерном ВКО "Алмаз-Антей" на Международной оборонной выставке IDEF-2021, которая пройдет в Стамбуле с 17 по 20 августа. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе концерна.

"Отдельная демонстрационная зона на стенде концерна будет посвящена радиолокационным средствам наблюдения за воздушным пространством. Здесь гости и участники IDEF-2021 смогут ознакомиться с информацией о радиолокационной станции "Сула", предназначенной для наблюдения за космическими объектами", - говорится в сообщении пресс-службы. В виде моделей и видеороликов будут представлены зенитная ракетная система С-400 "Триумф", зенитные ракетные комплексы "Викинг", "Бук-М2Э" и линейки "Тор", а также макеты входящих в их состав зенитных управляемых ракет.

Кроме того, будет представлена модель доплеровского метеорологического радиолокатора "ДМРЛ-3", радиолокационно-оптического комплекса обеспечения безопасности объектов и нейтрализации беспилотных летательных аппаратов ROSC-1, модернизированного радиолокатора "Аврора-2", а также трассового радиолокационного комплекса "Сопка-2".

"С учетом сложившейся сегодня в мире непростой обстановки, наше участие в выставке направлено, прежде всего, на укрепление имиджа концерна как надежного поставщика эксклюзивной оборонной продукции, способствующей сохранению суверенитета и безопасности стран-покупателей, а также на расширение круга потенциальных заказчиков продукции", - заявил заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн, слова которого приводит пресс-служба.

Заместитель главы концерна подчеркнул, что "Алмаз-Антей" обеспечивает полный жизненный цикл выпускаемых изделий, включая возможности выгодной модернизации ранее поставленной техники, и неизменно демонстрирует высочайшие производственно-технологические компетенции, экономическую стабильность, качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции.