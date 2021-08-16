Ростех внедрил VR-технологии в производство боеприпасов для РСЗО "Град"

VR-система досконально воспроизводит рабочие процессы, специфику работы со специальными инструментами и даже особенности материалов

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Холдинг "Технодинамика" (входит в госкорпорацию "Ростех") создал интеллектуальный тренажер, обучающий производству и ремонту боеприпасов для реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" в виртуальной реальности (VR). Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Ростеха.

"Оборудование уже начали использовать на заводе-разработчике. VR-система досконально воспроизводит рабочие процессы, специфику работы со специальными инструментами и даже особенности материалов. В VR-комплект входит шлем виртуальной реальности, перчатки и контроллеры - датчик движения рук", - проинформировали в пресс-службе.

Обучение на тренажере проходит в два этапа. "Первый - тренировочный. На этом этапе оборудование формирует практические навыки сборки. Второй - проверочный. Этот этап предназначен для проверки знаний, полученных на первом этапе", - сообщили в Ростехе.

Новое оборудование применяется как индивидуально, так и в группе. "VR-тренажер уже внедрен на Брянском химическом заводе (входит в холдинг "Технодинамика")", - добавили в пресс-службе.