Войти
Российская газета

Аварийную посадку истребителя F-22 Raptor сняли на видео

107
0
0



Истребитель F-22 из 199-й эскадрильи ВВС США совершил аварийную посадку в международном аэропорту Ионуйе на Гавайях. Никто не пострадал, видео операции появилось в Сети.

Аэропорт Ионуйе используется как гражданскими авиакомпаниями, так и военными летчиками с базы ВМС США Перл-Харбор. Выполнявший тренировочный полет F-22 столкнулся с аварийной ситуацией в воздухе и был вынужден незапланированно вернуться на аэродром.

Все четыре взлетно-посадочных полосы главного аэропорта Гавайев оборудованы аэрофинишерами BAK-14, а F-22, как и все истребители ВВС США, оснащен убирающимся крюком для таких ситуаций. В обычное время крюк спрятан за откидной крышкой в фюзеляже.

Экстренная посадка самолета прошла нормально, он остановился на полосе. Техникам понадобилось полтора часа, чтобы вернуть BAK-14 в рабочее состояние, все это время ВПП была закрыта.

"Сама по себе аварийная посадка с аэрофинишером - не редкость и регулярно отрабатывается военными летчиками. Но подобное видео с участием F-22 встретишь нечасто", - пишет The Drive.



Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-22
Похожие новости
11.02.2020
Пятое поколение выбивают: вертолеты Ми-28НМ превратят в истребители
02.04.2019
Укротитель ракет: Су-57 получит важное преимущество в воздушном бою
17.01.2017
Истребители пятого поколения — ошибка Пентагона?
17.09.2015
Boeing увеличит боевую нагрузку истребителей Eagle
29.10.2007
Один самолет на двоих. Индия и Россия намерены создать истребитель 5-го поколения вместе
24.10.2007
Москва – Дели: оружейное партнерство
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.08 01:00
  • 59
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 16.08 00:23
  • 179
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 16.08 00:20
  • 20
Шойгу призвал избежать в России повторения экономической ситуации 90-х
  • 15.08 21:41
  • 8
Раскрыты характеристики российской замены украинского Ан-124
  • 15.08 19:34
  • 3
Eurasianet (США): афганские солдаты продолжают бежать в Узбекистан и Таджикистан
  • 15.08 08:20
  • 26
Знаем, но не расскажем: Рогозин засекретил дыру в "Союзе"
  • 15.08 05:33
  • 16
Флот настоящий – или потешный?
  • 15.08 02:05
  • 98
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 15.08 00:33
  • 7
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 14.08 17:06
  • 2
Шойгу направил самолет для оказания помощи Турции в тушении пожаров
  • 14.08 16:00
  • 2
Сквозь огонь: Popular Mechanics удивили учения спецназа РФ и Узбекистана
  • 14.08 15:56
  • 49
Ракету "Протон-М" с модулем "Наука" установили на стартовый стол Байконура
  • 14.08 15:39
  • 2
Нарыв на карте Центральной Азии
  • 14.08 15:25
  • 6
Выстрел себе в голову: чем страшен новый ракетный комплекс Путина «Сармат» (Главред, Украина)
  • 14.08 13:16
  • 0
США пытаются милитаризировать космос