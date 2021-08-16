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ЦАМТО

Палубные летчики-истребители Северного флота приступили к полетам на тренажере НИТКА в Крыму

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Комплекс НИТКА на военном аэродроме в Саках
Комплекс НИТКА на военном аэродроме в Саках.
Источник изображения: © Алексей Павлишак/ТАСС

ЦАМТО, 13 августа. Палубные летчики-истребители Северного флота приступили к плановым учебно-тренировочным полетам на наземном испытательном тренировочном комплексе (авиационном) (НИТКА) в Крыму.

В ходе первой плановой летной смены было осуществлено четыре самолетовылета, в ходе которых отрабатывались полеты по глиссаде и полеты по глиссаде с зацепом за трос аэрофинишера.

До начала полетов на тренажере все летчики сдали зачет на знание технических особенностей наземного испытательного тренировочного комплекса и требований безопасности при выполнении учебно-боевых задач.

Также был выполнен облет оптической системы посадки "Луна", используемой для выдачи летчику непрерывной визуальной информации о положении самолета относительно заданной глиссады снижения на заключительном этапе захода на посадку.

Отрабатывать практику посадки на палубу летчики начинают на учебно-боевых самолетах Су-25УТГ, которые специально создавались для обучения пилотов палубных истребителей. После освоения учебно-тренировочного самолета морские летчики пересаживаются на боевые машины – Су-33.

Молодые офицеры, не имеющие опыта посадок на палубу авианесущего крейсера, сначала учатся выполнять проход над "палубой" тренажера НИТКА на заданной высоте, затем – касание палубы выпущенными шасси и только после этого приступают к тренировкам по зацепу за трос тормозного устройства.

Перебазирование части летного состава корабельного авиационного истребительного авиаполка и самолетов Северного флота с аэродрома постоянного базирования в Саки было завершено в конце прошлой недели. В настоящее время к выполнению летных смен в Крыму готовы 4 палубных самолета Су-33, и по одному Су-25УТГ и Су-30 армии ВВС и ПВО СФ, сообщает пресс-служба Северного флота.

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