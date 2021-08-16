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ЦАМТО

В Беларуси состоялся показ боевых возможностей опытных образцов ударных БАК национального производства

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Барражирующий боеприпас "Сарыч" разработки ОАО "558 Авиационный ремонтный завод" - новинка MILEX-2019. Система может решать задачи проведения разведки, обнаружения и распознавания различных объектов с последующим их поражением. Запуск БЛА осуществляется п
Барражирующий боеприпас "Сарыч" разработки ОАО "558 Авиационный ремонтный завод" - новинка MILEX-2019. Система может решать задачи проведения разведки, обнаружения и распознавания различных объектов с последующим их поражением. Запуск БЛА осуществляется при помощи пусковой установки. Аппарат со складываемыми консолями крыла и хвостовым оперением выглядит традиционно для систем подобного рода. Размах крыла беспилотника - не более 2,5 м, максимальна взлетная масса - до 30 кг, включая боевую часть массой около 3 кг. Электрическая силовая установка позволяет выполнять полеты длительностью до 39 мин.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 13 августа. На 174-м учебном полигоне ВВС и войск ПВО Республики Беларусь 11 августа для руководящего состава Государственного секретариата СБ, Минобороны и Госкомвоенпрома проведен показ боевых возможностей опытных образцов ударных беспилотных авиационных комплексов (УБАК) национального производства.

Участникам показа были продемонстрированы возможности по поражению наземных целей (живая сила и техника) беспилотного тактического разведывательно-ударного комплекса "Чекан" с летательным аппаратом типа "Камикадзе", разработанного в ОАО "558 Авиационный ремонтный завод", а также двух образцов, созданных в ОАО "Конструкторское бюро "Дисплей" – БАК мультироторного типа (квадрокоптер) "Квадро-1400" и "Барражирующая труба", использовавшие в ходе боевого применения ручные противотанковые гранатометы РПГ-26 и малоразмерные авиационные бомбы типа ПТАБ-2,5.

На стартовой позиции специалистами организаций-разработчиков была проведена предполетная подготовка беспилотных летательных аппаратов и снаряжение их боевыми частями и вооружением.

Для опытных образцов были разработаны полетные задания, предусматривавшие порядок маневрирования летательных аппаратов на определенных высотах, маршруты их полета. Координаты целей для УБАК операторами вводились в процессе полета беспилотников.

Для УБАК, в зависимости от назначения, командирами расчетов определялись высоты начала захода на цель и углы пикирования, высоты подрыва боевой части.

Полетные задания ударные БАК выполнили в соответствии с заданными параметрами. Наземные цели были поражены.

Результаты демонстрационного показа будут использованы при принятии решения о приеме изделий на вооружение силовыми структурами.

Приоритетным направлением развития БАК на ближайшую перспективу Госкомвоенпромом определено создание национальных ударных БАК и высокоточных малоразмерных авиационных средств поражения.

Наиболее рациональным и эффективным является создание ударных БАК тактического назначения на основе использования созданного в Беларуси потенциала и имеющихся наработок.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.

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Белоруссия
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