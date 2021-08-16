ВВС Колумбии получили два самолета C-130H из состава ВВС США

ЦАМТО, 13 августа. Командование Военно-воздушных сил Колумбии приняло последние два из трех закупленных из состава ВВС США самолетов ВТА C-130H "Геркулес" в рамках программы "Избыточное военное имущество" (EDA).

Как сообщает Infodefensa.com, два C-130H (б.н. FAC 1017 и 1018) пока размещены в Боготе в расположении командования военно-транспортной авиации (CATAM) до их передачи командованию обслуживания ВВС Колумбии (Comando Aereo de Mantenimiento – CAMAN), где они будут проходить техобслуживание. Работы также будут проводиться корпорацией CIAC (Corporacion de la Industria Aeronautica de Colombia). Самолеты оснащены системой отстрела инфракрасных ловушек и дипольных отражателей.

Как сообщал ЦАМТО, первая информация о заинтересованности ВВС Колумбии в поставке из состава ВВС США трех самолетов C-130H "Геркулес" и сопутствующего оборудованиям в рамках программы "Избыточное военное имущество" появилась в середине 2017 года.

Первоначально руководство США предоставило разрешение на передачу одного самолета. Его полная стоимость оценивалась в 30 млн. долл., но остаточная цена составила 12 млн. долл.

По данным СМИ, по итогам переговоров в мае 2019 года было принято решение о передаче двух дополнительных C-130H по окончательной цене в 24 млн. долл.

Первый самолет (FAC 1016) прибыл в Колумбию в сентябре 2020 года.

Запрошенные самолеты предназначены для замены трех состоящих на вооружении устаревших C-130B, из которых пригоден к эксплуатации только один. Они пополнят флот имеющихся в составе колумбийских ВВС четырех C-130H. Часть имеющихся самолетов была модернизирована Командованием обслуживания ВВС Колумбии и Колумбийской корпорацией авиационной промышленности CIAC с заменой аналоговых приборов на цифровые и оснащением системой пожаротушения MAFFS II (Modular Airborne Firefighting System).

В настоящее время на вооружении ВВС Колумбии имеется пять самолетов C-130, включая один C-130B (FAC 1001) и четыре C-130H (FAC 1004, 1005, 1015 и 1016).