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ТАСС

Глава Минобороны КНР сообщил об успешном окончании учения "Сибу/Взаимодействие-2021"

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Вэй Фэнхэ
Вэй Фэнхэ.
Источник изображения: topcor.ru

Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ подчеркнул, что учения не были направлены против третьих стран

ПОСЕЛОК МИНЬНИН /КНР/, 13 августа. /ТАСС/. Российско-китайские учения "Сибу/Взаимодействие-2021" не были направлены против третьих стран, они завершились полным успехом, заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ на переговорах с главой военного ведомства РФ Сергеем Шойгу.

"Сегодня мы вместе посмотрели практические действия войск на учениях "Сибу/Взаимодействие-2021". Общими силами обеих сторон на учениях добились полного успеха", - сказал министр.

По его оценке, "данные учения имеют огромное значение".

"Это первые совместные учения, организованные на территории Китая после вспышки эпидемии. И - первые китайские оперативно-стратегические маневры с участием российских военнослужащих", - подчеркнул Вэй Фэнхэ.

"На фоне грандиозных перемен и пандемии учения отражают неизменную поддержку между Китаем и Россией, показывают высокий уровень развития межармейских связей. Данные учения не направлены против третьих стран, а на повышение способности совместного реагирования на риски и вызовы", - отметил министр.

Стабильность в регионе

Китай и Россия способны совместными силами поддержать мир и стабильность в регионе. Маневры, продолжил он, были хорошо организованы. "Принимающие в них участие военнослужащие преодолели множество негативных факторов, например - эпидемию. Успели создать совместный штаб и совместные группировки всего за несколько дней", - добавил Вэй Фэнхэ.

В ходе учений была впервые отработана единая управляющая информационная система. "Стороны работали сплоченно, действовали согласованно, хорошо организовали процесс и осуществили хорошее взаимодействие", - отметил министр обороны КНР.

"Эти учения дают очевидные результаты - намечается очень высокая степень моделирования реальных боевых условий. Применяются способы нанесения насыщенного огневого удара со всех сторон, на всю глубину, формируется огневое взаимодействие на больших, средних и малых высотах, на большой, средней и малой дальностях", - подчеркнул он.

Все эти успехи Вэй Фэнхэ назвал свидетельством высокого уровня боеготовности двух армий, способности вооруженных сил Китая и России качественно выполнят антитеррористические операции.

По его оценке, "успех учений свидетельствует о том, что Китай и Россия имеют полную решимость и уверенность и вполне способны совместными силами поддержать мир и стабильность в регионе".

Начиная переговоры, министр подчеркнул, что это уже вторая его встреча с российским коллегой "за всего лишь полмесяца". "Это в полной мере свидетельствует о тесных отношениях между Китаем и Россией, о нерушимой связи между китайскими и российскими вооруженными силами и о крепкой и прочной дружбе между нами лично", - отметил Вэй Фэнхэ, обращаясь к Шойгу.

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