Вьетнам доставил спутник NanoDragon в Японию для запуска на орбиту

Спутник будет принимать и передавать сигналы автоматической системы идентификации для отслеживания перемещения судов и контроля деятельности в море

ХАНОЙ, 13 августа. /ТАСС/. Вьетнам доставил свой спутник NanoDragon в Японию для предстоящего запуска на околоземную орбиту. Об этом сообщила в пятницу газета "Нян зан" со ссылкой на Национальный космический центр (НКЦ) при Вьетнамской академии науки и технологий.

Спутник NanoDragon, который весит 3,8 кг, был разработан, собран и протестирован специалистами НКЦ. Теперь аппарат передан Японскому агентству аэрокосмических исследований (JAXA, ДЖАКСА), где он пройдет дополнительное тестирование перед запуском. Сам запуск запланирован в период до марта 2022 года с площадки космического центра Учинура в юго-западной префектуре Кагосима, расположенной на расстоянии 1 тыс. км от Токио. NanoDragon будет принимать и передавать сигналы автоматической системы идентификации для отслеживания перемещения судов и контроля деятельности в море.

Сейчас Вьетнам имеет на околоземной орбите пять космических аппаратов. В апреле 2008 года Ханой вывел на орбиту первый в истории собственный телекоммуникационный спутник VINASat-1, построенный по заказу вьетнамского правительства в США. В мае 2012 года был запущен уже VINASat-2, также созданный американскими разработчиками. Третьим по счету спутником, запущенный Вьетнамом, стал научно-исследовательский VNREDSat-1А, выведенный на орбиту в мае 2013 года, а в ноябре того же года вьетнамская космическая группировка увеличилась за счет исследовательского спутника PicoDragon. В январе 2019 года на орбиту был выведен еще один исследовательский спутник MicroDragon для оценки качества морской воды, определения состояния морских ресурсов и наблюдения за природными явлениями, происходящими вдоль вьетнамского побережья.

Следующим этапом вьетнамской космической программы станет самостоятельное создание местными учеными коммерческих спутников LOTUSat-1 и LOTUSat-2. Эти аппараты весом около 600 кг и сроком службы на орбите порядка пяти лет будут использоваться для фотосъемки поверхности Земли и наблюдения за миграционными процессами диких животных и морских обитателей, а также для прогнозирования природных катастроф с тем, чтобы минимизировать их ущерб.

В соответствии с утвержденной несколько лет назад государственной космической программой Вьетнам ставит перед собой весьма амбициозную задачу: в период до 2030 года страна намерена выбиться в лидеры освоения космоса в Юго-Восточной Азии.