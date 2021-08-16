Цифры Warspot: 23 ракеты «Чанчжэн-5»

В сентябре 1999 года американские исследователи обнаружили околоземный астероид диаметром чуть больше 500 м и массой 85,5 млн т, который по эллиптической орбите обращается вокруг Солнца за 1,2 года. Астероид получил название Бенну в честь птицы из египетской мифологии. Учёные подсчитали, что вероятность его столкновения с Землёй составляет 1 к 2700, а произойти это может в 2175–2199 годах, когда Бенну приблизится к Земле на расстояние 7,5 млн км. Предположительно, удар будет равен взрыву 1150 мегатонн в тротиловом эквиваленте, что почти в 20 раз превысит мощность взрыва Царь-бомбы. В 2018 году к астероиду отправилась американская автоматическая межпланетная станция OSIRIS-REx, которая исследовала объект с низкой орбиты, взяла с поверхности пробы грунта и отправилась в обратный путь в мае 2021 года. Станция должна совершить посадку на полигоне в штате Юта в сентябре 2023 года.

Снимок астероида Бенну, сделанный станцией OSIRIS-REx. Источник изображения: commons.wikimedia.org

Тем временем учёные назвали астероид наиболее потенциально опасным для Земли объектом и стали думать, как можно обезопасить планету от столкновения с ним. Например, NASA разработало проект HAMMER, в рамках которого изучает эффективность использования космического корабля для нанесения кинетического или ядерного удара по Бенну. По расчётам американцев, может понадобиться от 34 до 53 таких ударов, чтобы в достаточной степени отклонить курс астероида.

Другую идею выдвинули китайцы. Они считают, что ядерный взрыв опасен тем, что разделит астероид на отдельные фрагменты, которые по-прежнему могут столкнуться с Землёй. Чтобы не воплотить в реальность сюжет фильма «Армагеддон» с Брюсом Уиллисом, китайцы планируют запустить к астероиду 23 тяжёлые ракеты «Чанчжэн-5» (в англоязычной литературе они называются Long March 5). Предполагается, что их одновременный удар сможет отклонить Бенну с курса на 9000 км, и этого хватит с лихвой. Специалисты Национального центра космической науки Китая считают, что ракете понадобятся незначительные модификации, и их проект будет стоить дешевле, чем задумка американцев. Планируется, что полёт займёт три года, а реализовать проект можно будет уже в 2031 году.