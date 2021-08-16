Расширение возможностей команды сопровождения конвоя.

Логистика (материально-техническое снабжение) – это спасательный круг для вооруженных сил. Обеспечение безопасности и работоспособности линий снабжения - изнурительная и опасная задача, требующая высокого уровня профессионализма и жертв со стороны персонала, выполняющего охранную функцию. Приблизительно 18 700 погибших, или 52% из примерно 36 000 жертв армии США за девять лет операций «Свобода Ирака» и «Несокрушимая свобода», связаны с враждебными атаками во время наземных транспортных операций, в основном связанных с пополнением запасов топлива и воды.
По принятому определению, конвой – это группа транспортных средств, перемещающихся вместе для поддержки и защиты. Во многих случаях конвои получают защиту за счет вооруженной охраны. Военные конвои используются для поддержки развернутых сил в удаленных местах, недоступных по воздуху или по морю, для доставки топлива, воды, продовольствия и боеприпасов. Пресекая или задерживая этот важный поток поставок, противник (повстанцы) могут нанести ущерб боевой готовности и эффективности этих сил.
Подготовка машин класса MRAP к обучению сотрудников команды безопасности конвоя (CSE) в Кэмп-Шелби, США.
Колонны конвоя также используются ООН и неправительственными организациями (НПО) для поддержки доставки гражданской помощи, продовольствия и предметов снабжения туда, где они необходимы. Из-за отсутствия надежного сопровождения эти колонны часто подвергаются преступным нападениям, грабежам и кражам. По мере продвижения этих конвоев через зоны конфликта они также становятся уязвимыми для враждебных групп военизированных формирований или других элементов, выступающих против иностранного присутствия.
В полномасштабном военном конфликте логистические маршруты становятся ахиллесовой пятой мощных вооруженных сил, а поставки на большие дальности и переполненные пункты распределения – предсказуемыми и уязвимыми целями. Осознавая эту уязвимость, военные штабы ищут альтернативы для поддержки боевых подразделений с помощью альтернативных материально-технических средств.
Беспилотное обеспечение
Сегодня самым популярным и модным словом является беспилотное пополнение запасов, которое в основном относится к новым средствам доставки по воздуху. Эта концепция включает в себя различные методы, от управляемых парашютов, откидных планеров для беспилотных летательных аппаратов до многороторных систем вертикального подъема (VTOL), способных точно доставлять грузы весом в сотни килограммов на большие расстояния.
Потенциальные возможности различных способов доставки грузов
Согласно новому исследованию, проведенному RAND Corporation, колонны могут стать более безопасными для военнослужащих за счет внедрения технологии автономных транспортных средств, чтобы сократить количество персонала, необходимого для управления этими средствами. Хотя беспилотный грузовик может двигаться автономно по четко обозначенным дорогам, его возможности менее заметны в условиях разрушенной инфраструктуры и грунтовых дорог. Поэтому требуется, чтобы человек-оператор компенсировал существующие недостатки автоматизированных технологий. В исследовании рекомендуется в ближайшем будущем следовать концепции минимального укомплектования персоналом, используя автоматизированные грузовики с одним водителем, которые следует за пилотируемым транспортом. Эта концепция позволяет снизить риск для личного состава на 28% по сравнению с нынешней практикой. Конвои более сложны, чем группы груженых грузовиков, и для того, чтобы успешно добраться до места назначения, им требуются элементы сопровождения, связи и поддержки. В то время как грузовики с припасами могут быть обслуживаемыми или беспилотными, ожидается, что элементы безопасности, защищающие конвой и его элементы связи или поддержки, в обозримом будущем будут по-прежнему управляться людьми. Но даже эти элементы могут выиграть от роботизированных технологий, таких как дистанционно управляемое оружие (RWS) и необитаемое (роботизированное) наземные транспортные средства (UGV). Типичные команды сопровождения конвоев (Convoy Escort Teams, CET) состоят из нескольких элементов, размещаемых на бронетранспортерах и выполняющих разведывательные, вспомогательные, командные и резервные задачи. Каждая машина в составе CET оснащена пакетом миссий, состоящим из защищенной боевой станции с дистанционным управлением. Другое оборудование включает датчики наблюдения, обнаружение выстрелов, глушители самодельных взрывных устройств (СВУ) и освещение. В ответ на растущую угрозу, исходящую от дронов, также были добавлены системы противодействия БПЛА. Поскольку к машинам сопровождения постепенно добавлялись различные системы, службам безопасности требуется несколько человек для работы с ними. Однако, когда датчики, коммуникации, оружие и меры противодействия интегрированы, сопровождение становится гораздо более эффективным, чем сама индивидуальная система, позволяя личному составу охранения сосредоточиться на общей безопасности миссии. Конвой армии США в Сирии Типичная интеграция сочетает в себе акустический, электрооптический или радиолокационный датчик обнаружения враждебного огня (hostile fire detection, HFD) с дистанционно управляемой оружейной станцией для повышения эффективности реагирования группы сопровождения. После первого выстрела по колонне HFD указывает на место расположения противника, дает команду RWS атаковать и предупреждает другие элементы сопровождения в колонне о необходимости отреагировать и подавить угрозу. Дополнительно, чтобы заслонить грузовики от нападающих, можно использовать дымы. Такой быстрый и эффективный ответ исключает возможную остановку и позволяет конвою продолжать движение, пока группы сопровождения устраняют угрозу. Продолжение следует… По материалам журнала Security and Defence
Вид транспортного средства Полезная нагрузка (кг) Дальность (км) Способ доставки Многоразовый Грузовые автомобили 5 000 -10 000 500 Передвижение по дороге + Управляемые парашютные грузовые системы 5 000 50 По воздуху — Одноразовые планеры 750 50 По воздуху — Грузовые БПЛА (VTOL) 30-100 50 По воздуху от точки до точки +
Одноразовый грузовой планер. Источник: invoen.ru
Команды сопровождения конвоев
Согласно новому исследованию, проведенному RAND Corporation, колонны могут стать более безопасными для военнослужащих за счет внедрения технологии автономных транспортных средств, чтобы сократить количество персонала, необходимого для управления этими средствами. Хотя беспилотный грузовик может двигаться автономно по четко обозначенным дорогам, его возможности менее заметны в условиях разрушенной инфраструктуры и грунтовых дорог. Поэтому требуется, чтобы человек-оператор компенсировал существующие недостатки автоматизированных технологий.
В исследовании рекомендуется в ближайшем будущем следовать концепции минимального укомплектования персоналом, используя автоматизированные грузовики с одним водителем, которые следует за пилотируемым транспортом. Эта концепция позволяет снизить риск для личного состава на 28% по сравнению с нынешней практикой.
Конвои более сложны, чем группы груженых грузовиков, и для того, чтобы успешно добраться до места назначения, им требуются элементы сопровождения, связи и поддержки. В то время как грузовики с припасами могут быть обслуживаемыми или беспилотными, ожидается, что элементы безопасности, защищающие конвой и его элементы связи или поддержки, в обозримом будущем будут по-прежнему управляться людьми. Но даже эти элементы могут выиграть от роботизированных технологий, таких как дистанционно управляемое оружие (RWS) и необитаемое (роботизированное) наземные транспортные средства (UGV).
Типичные команды сопровождения конвоев (Convoy Escort Teams, CET) состоят из нескольких элементов, размещаемых на бронетранспортерах и выполняющих разведывательные, вспомогательные, командные и резервные задачи. Каждая машина в составе CET оснащена пакетом миссий, состоящим из защищенной боевой станции с дистанционным управлением. Другое оборудование включает датчики наблюдения, обнаружение выстрелов, глушители самодельных взрывных устройств (СВУ) и освещение. В ответ на растущую угрозу, исходящую от дронов, также были добавлены системы противодействия БПЛА.
Поскольку к машинам сопровождения постепенно добавлялись различные системы, службам безопасности требуется несколько человек для работы с ними. Однако, когда датчики, коммуникации, оружие и меры противодействия интегрированы, сопровождение становится гораздо более эффективным, чем сама индивидуальная система, позволяя личному составу охранения сосредоточиться на общей безопасности миссии.
Конвой армии США в Сирии
Типичная интеграция сочетает в себе акустический, электрооптический или радиолокационный датчик обнаружения враждебного огня (hostile fire detection, HFD) с дистанционно управляемой оружейной станцией для повышения эффективности реагирования группы сопровождения. После первого выстрела по колонне HFD указывает на место расположения противника, дает команду RWS атаковать и предупреждает другие элементы сопровождения в колонне о необходимости отреагировать и подавить угрозу. Дополнительно, чтобы заслонить грузовики от нападающих, можно использовать дымы. Такой быстрый и эффективный ответ исключает возможную остановку и позволяет конвою продолжать движение, пока группы сопровождения устраняют угрозу.
Продолжение следует…
По материалам журнала Security and Defence