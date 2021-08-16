Расширение возможностей команды сопровождения конвоя.

Логистика (материально-техническое снабжение) – это спасательный круг для вооруженных сил. Обеспечение безопасности и работоспособности линий снабжения - изнурительная и опасная задача, требующая высокого уровня профессионализма и жертв со стороны персонала, выполняющего охранную функцию. Приблизительно 18 700 погибших, или 52% из примерно 36 000 жертв армии США за девять лет операций «Свобода Ирака» и «Несокрушимая свобода», связаны с враждебными атаками во время наземных транспортных операций, в основном связанных с пополнением запасов топлива и воды.

По принятому определению, конвой – это группа транспортных средств, перемещающихся вместе для поддержки и защиты. Во многих случаях конвои получают защиту за счет вооруженной охраны. Военные конвои используются для поддержки развернутых сил в удаленных местах, недоступных по воздуху или по морю, для доставки топлива, воды, продовольствия и боеприпасов. Пресекая или задерживая этот важный поток поставок, противник (повстанцы) могут нанести ущерб боевой готовности и эффективности этих сил.

Подготовка машин класса MRAP к обучению сотрудников команды безопасности конвоя (CSE) в Кэмп-Шелби, США.

Колонны конвоя также используются ООН и неправительственными организациями (НПО) для поддержки доставки гражданской помощи, продовольствия и предметов снабжения туда, где они необходимы. Из-за отсутствия надежного сопровождения эти колонны часто подвергаются преступным нападениям, грабежам и кражам. По мере продвижения этих конвоев через зоны конфликта они также становятся уязвимыми для враждебных групп военизированных формирований или других элементов, выступающих против иностранного присутствия.

В полномасштабном военном конфликте логистические маршруты становятся ахиллесовой пятой мощных вооруженных сил, а поставки на большие дальности и переполненные пункты распределения – предсказуемыми и уязвимыми целями. Осознавая эту уязвимость, военные штабы ищут альтернативы для поддержки боевых подразделений с помощью альтернативных материально-технических средств.

Беспилотное обеспечение

Сегодня самым популярным и модным словом является беспилотное пополнение запасов, которое в основном относится к новым средствам доставки по воздуху. Эта концепция включает в себя различные методы, от управляемых парашютов, откидных планеров для беспилотных летательных аппаратов до многороторных систем вертикального подъема (VTOL), способных точно доставлять грузы весом в сотни килограммов на большие расстояния.

Потенциальные возможности различных способов доставки грузов