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ТАСС

Корабли Каспийской флотилии вышли в море для перехода в Иран

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Малый артиллерийский корабль проекта 21630 «Махачкала» Каспийской флотилии ВМФ РФ
Малый артиллерийский корабль проекта 21630 «Махачкала» Каспийской флотилии ВМФ РФ.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Экипажи примут участие в конкурсе "Кубок моря"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 августа. /ТАСС/. Экипажи малых артиллерийских кораблей "Махачкала" и "Астрахань" Каспийской флотилии начали переход в порт Бендер-Энзели для участия в конкурсе "Кубок моря". Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа.

"Экипажи малых артиллерийских кораблей "Махачкала" и "Астрахань" Каспийской флотилии вышли из пункта базирования в Республике Дагестан и совершают переход в порт Бендер-Энзели (Иран) для участия в конкурсе "Кубок моря" Армейских международных игр 2021 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что Каспийскую флотилию на конкурсе представит "Махачкала", а "Астрахань" в свою очередь будет находится на соревнованиях в качестве резервного корабля.

Военным морякам предстоит соревноваться с экипажами кораблей других стран-участниц в нескольких дисциплинах. Экипаж российского судна выполнит боевые стрельбы из артиллерийских установок по плавающей мине, имитирующей надводный корабль мишени и воздушной цели. Также экипажи кораблей водоизмещением до 1 тыс. тонн будут состязаться в применении вооружения, борьбе за живучесть корабля, морской выучке и спасательной подготовке.

Конкурс по морской выучке среди экипажей надводных кораблей стран - участниц "Кубок моря" пройдет с 25 августа по 4 сентября на военно-морской базе Ирана.

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