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Известия.ru

США заявили о непризнании власти талибов в мире при захвате Афганистана

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Источник изображения: Фото: TASS/EPA/Jalil Rezayee

Соединенные Штаты полностью уверены в том, что если талибы (движение «Талибан», террористическая организация, запрещена в РФ) захватят Афганистан, у этой власти не будет признания в мировом сообществе. Об этом рассказал на регулярном брифинге в четверг 12 августа глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, участники консультаций в Дохе по мирному урегулированию в Афганистане «взяли обязательство <...> не признавать любую организацию, которая силой захватит контроль над Афганистаном, не признавать любую силу, которая стремится захватить Афганистан при помощи оружия».

В ближайшие недели численность сотрудников американского посольства в Кабуле будет сокращена, но сама дипмиссия продолжит работу.

«Мы продолжаем сокращать наше гражданское присутствие в Кабуле на фоне меняющейся ситуации с безопасностью. В предстоящие недели мы рассчитываем сократить [свое присутствие] в Афганистане до базового дипломатического представительства», — сказал Прайс.

Также представитель сообщил, что Пентагон на временной основе перебросит в международный аэропорт Кабула дополнительные силы для содействия вывозу из страны американских дипработников.

«Для содействия этой эвакуации Министерство обороны [США] временно направит дополнительный персонал в международный аэропорт имени Хамида Карзая в Кабуле», — сообщил он.

Дипломат подчеркнул, что отправка дополнительных сил в аэропорт Кабула не является повторным вводом американских войск — речь идет только о передислокации, чтобы обеспечить безопасный вывоз американских дипломатических работников.

«Это не повторное введение ВС для выполнения миссии, которую они осуществляли до 1 мая [текущего года]. Это передислокация сил в международный аэропорт имени Хамида Карзая, чтобы помочь в обеспечении безопасного сокращения нашего гражданского персонала. <...> Речь не идет о возобновлении военного участия в конфликте в Афганистане», — заверил он.

Также Соединенные Штаты ускорят эвакуацию жителей Афганистана, претендующих на получение американских виз.

«На сегодняшний день речь идет о 1,2 тыс. [человек]», — отметил он, имея в виду число афганцев, которых уже эвакуировали. «Они [вылеты самолетов с афганцами] начнут выполняться на ежедневной основе в ближайшие дни. Наше внимание сосредоточено на увеличении темпа наших операций по перемещению».

Прайс к тому же отметил, что госсекретарь США Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин обсудили с президентом Афганистана Ашрафом Гани координацию планов, связанных с сокращением американского дипломатического присутствия в стране. Дипломат заявил: что США уверены - если талибы захватят контроль над Афганистаном, другие страны эту новую власть не признают.

Ранее 12 августа движение «Талибан» (террористическая группировка, запрещена в РФ) захватило Кандагар, второй по величине город Афганистана.

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Страны
Афганистан
США
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