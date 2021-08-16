В США снова обратили внимание на русский гиперзвук

Россия на сегодняшний день является ведущей страной мира в области гиперзвуковых вооружений и систем противоракетной обороны (ПРО), заявил глава Стратегического командования (STRATCOM) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард.

Такое заявление он сделал на симпозиуме по вопросам ракетной и космической обороны, проходящем в городе Ханствилл американского штата Алабама.

Кроме того, Чарльз Ричард сообщил, что Россия на 80% модернизировала свои ядерные силы

«Россия — ведущая страна в мире по гиперзвуковым технологиям, по крайней мере в данный момент, и продолжает инвестировать в развитие сверхзвуковых технологий», — сказал глава STRATCOM.

Он напомнил, пишет Регнум, что в России завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон», а еще ранее поставлены на боевое дежурство гиперзвуковые стратегические системы «Авангард».

«У России есть потенциал значительно усилить производство своего ядерного оружия за счет имеющихся производственных мощностей. У России более развитая противоракетная оборона, чем у нас, и они продолжают улучшать ее», — заявил Ричард.