Меч «Пересвета», ведомый «Охотник» и лютый «Сармат»

Сергей Шойгу перестроит Сибирь и Дальний Восток

Атомный центр в Сарове Нижегородской области, Новосибирский завод имени Валерия Чкалова и легендарный «Красмаш». Три точки на карте, где куется броня России: лазерный комплекс «Пересвет», строится первый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» и, наконец, оружие Судного дня – тяжелый стратегический межконтинентальный ракетный комплекс «Сармат». Посетив производителей этих систем, Сергей Шойгу раскрыл военный секрет: «На науку тратим очень много. У нас на НИР (научно-исследовательская работа. – «НВО») идут сотни миллиардов. И нам, конечно, хочется, чтобы эти средства вкладывались крайне эффективно. У вас здесь идет НИР на 17 млрд. Завтра буду в Красноярске, там у нас НИР, по-моему, заканчивается на 92 млрд», – сообщил министр обороны.

О каких конкретно НИР идет речь, глава военного ведомства не сообщил, но определенные выводы сделать можно. В Поволжье он похвалил физиков за разработку и создание первого в мире боевого лазерного комплекса «Пересвет». Несмотря на то что боевое дежурство комплекс несет с 2018 года, о нем практически ничего не известно. Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов на встрече с иностранными военными атташе пояснил, что комплексы используются для прикрытия передвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) из состава РВСН с задачей прикрытия их маневренных действий. Сергей Шойгу в рамках марафона «Новое знание» сравнил новейшие российские лазерные боевые комплексы «Пересвет» со световыми мечами, которые показаны в космической саге «Звездные войны», на этом основании можно предположить, что комплекс может оказывать физическое воздействие на наземные, воздушные и космические объекты.

В Новосибирске глава военного ведомства ознакомился с производством фронтовых бомбардировщиков Су-34 и нового беспилотного летательного аппарата С-70 «Охотник». В августе 2019 года экспериментальный образец БЛА совершил свой первый полет, продолжавшийся более 20 минут. В том же году выполнен первый совместный 30-минутный полет с истребителем пятого поколения Су-57. В военном ведомстве тогда отметили, что «тяжелый беспилотный самолет малозаметен для средств противовоздушной обороны противника и оснащен целевой аппаратурой для разведки и авиационными средствами поражения».

По данным СМИ, С-70 может получить малогабаритные ракеты. Их вес составит около 200 кг, а размер не превысит 3 м. Журнал Aviation Week писал, что макет такого изделия показали на совещании по развитию флота в январе 2020 года в Севастополе президенту Владимиру Путину. По мнению американских журналистов, оружие будет применяться для ударов по топливным складам, живой силе, надводным целям, опорным пунктам, самолетам и вертолетам.

Если учесть, что компания «Сухой» готовится в 2025 году начать производство модернизированного варианта истребителя пятого поколения Су-57 в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) «Мегаполис», можно предположить, что о возможном апгрейде «Охотника» доложили и в Новосибирске.

«В обновленной версии истребителя в рамках ОКР «Мегаполис» будет устанавливаться полностью обновленная кабина с самой передовой авионикой. Кроме того, самолет оснастят силовой установкой второго этапа. Планируется, что с 2025 года Су-57 в модернизированном виде должен начать производиться серийно», – сообщил источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе. В этом сообщении важный момент: «силовая установка второго этапа» – это двигатель, обеспечивающий истребителю сверхзвуковой крейсерский полет. Если военные решат, что Су-57 и С-70 будут работать в паре, то и беспилотная машина получит самый современный мотор. Пока же, со слов Шойгу, можно предположить, что разработка комплекса обходится России в 17 млрд руб. Сумма небольшая, если учесть масштаб и сложность работы.

Впрочем, баллистическая ракета «Сармат», похоже, бьет этот рекорд в несколько раз. В Красноярске НИР заканчивается на 92 млрд, сообщил министр обороны. Красноярский машиностроительный завод готов к выполнению долгосрочного контракта на поставку в Вооруженные силы РФ новейших межконтинентальных баллистических ракет, подчеркнул Сергей Шойгу.

Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» разработана в Государственном ракетном центре имени В.П. Макеева, основная специализация которого – разработка МБР морского базирования. По заявлениям военных и экспертов, «Сармат» идет на смену тяжелым ракетным комплексам Р-36М2 «Воевода». Новая машина, как и «Воевода», будет способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 т в любую точку планеты как через Северный, так и Южный полюсы. За разрушительную мощь на Западе «Воеводе» дали имя «Сатана». В настоящее время, по данным сайта «Стратегическое ядерное вооружение России», в боевом составе РВСН имеется 46 таких ракет. На них развернуто 460 ядерных боеголовок индивидуального наведения. По словам Шойгу, лётные испытания «Сармата» начнутся в этом году, завершатся в 2022-м. Он отметил, что в Ракетные войска стратегического назначения ракета должна поступить уже в следующем году.