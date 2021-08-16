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bmpd.livejournal.com

Азербайджан ведет переговоры о закупке новых партий вооружения в Израиле

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Как сообщил израильский веб-ресурс "Israel Hayom" в материале под заголовком "Из опасений перед новой войной в Карабахе: Азербайджан переговоры о закупке дополнительного оружия у Израиля" сообщает, что Азербайджан планирует закупить у Израиля оружия на сумму 2 млрд.шекелей. Во время Второй Карабахской войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года Азербайджан применял израильское оружие против армян.

Израильский барражирующий боеприпас IAI Harop, активно применявшийся вооруженными силами Азербайджана в ходе Второй Карабахской войны осенью 2020 года (с) АР

Израиль и Азербайджан продолжают переговоры о подписании контракта на закупку дополнительного оружия на сумму 2 млрд.долларов у израильских оборонных компаний, сообщил источник "Israel Hayom", знакомый с деталями [неясно о какой сумме в действительности идет речь - выше говорится о сумме 2 млрд шекелей, что эквивалетно 620 млн долл. - bmpd].

На дополнительную работу [контракты] влияют два фактора. Во-первых, участившиеся перестрелки вдоль новой-старой армяно-азербайджанской границы, которые, по мнению многих, могут перерасти в Третью Карабахскую войну. Во-вторых, это укрепление отношений между Израилем и Азербайджаном, особенно после успеха Баку во Второй Карабахской войне и исторического открытия торгового и туристического представительства Азербайджана в Израиле.

Помимо этой сделки, в настоящее время Баку ведет переговоры с различными израильскими компаниями. Грузовые самолеты азербайджанского министерства обороны, в которые загружают различного типа вооружение и боеприпасы, включая баллистические ракеты и самолеты, регулярно приземляются на авиабазе Увда, в том числе в последние дни. Речь идет о сделках на сотни миллионов долларов, которые, как ожидается, будут подписаны в ближайшие месяцы.

Эти сделки станут дополнительным свидетельством важности отношений с Баку для высокопоставленных чиновников в Иерусалиме. И это все несмотря на давление, которое армяне пытались оказывать самостоятельно и посредством своего лобби по всему миру, которое было направлено против оружейных сделок между Израилем и Азербайджаном. В рамках этого, вскоре после открытия своего посольства в Израиле, на фоне войны в Карабахе Армения отозвала посла для консультаций, что не повлияло на отношения между Иерусалимом и Баку. Напротив, в Азербайджане уже действуют центры разработок израильских оборонных компаний, в частности, в Карабахе: израильские компании из всех сфер, от безопасности до сельского хозяйства, принимают активное участие в восстановлении территорий после длительной армянской оккупации.

Недавно открытая торговая палата Азербайджана в Тель-Авиве уже успела достичь временного соглашения с израильской инвестиционной платформой Our Crowd, что свидетельствует о том, что Баку стремится посредством новых представительств в Израиле ускорить развитие отношений. Также позавчера "независимый" турецкий обозреватель Огул Туна предположил, что открытие в Израиле азербайджанской торговой и туристической палаты является последним шагом на пути к открытию посольства Баку в Израиле. Если это случится, Азербайджан станет второй страной с шиитским большинством, который назначит посла в Израиле после Халида Юсуф аль-Джалахма, который 30 марта был назначен первым послом Бахрейна в Израиле.

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Страны
Азербайджан
Армения
Бахрейн
Израиль
Турция
Компании
IAI
Проекты
2020-й год
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