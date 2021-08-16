Исламские экстремисты засели в Мозамбике

Франция, Китай и Индия заинтересованы в их изгнании

Хотя многие считают, что террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) мертва, ее новое ответвление вовсю укрепляет позиции на юге африканского континента.

Ячейки боевиков орудуют в северных районах Мозамбика. Быстро ухудшающаяся обстановка в сфере безопасности может поспособствовать выходу конфликта за пределы страны и возыметь серьезные последствия для южных районов Африки. Это представляет угрозу региональной стабильности, так как экстремистские настроения могут охватить соседние государства и усугубить энергетический кризис в регионе. Эти факторы делают поиск решения проблемы неотложным.

Недавнее нападение на северный мозамбикский город Пальма, совершенное исламистской группировкой «Ахль ас-Сунна валь Джамаа» (ASWJ, или «Аш-Шабаб», не имеет отношения к одноименной сомалийской организации), подняло вопросы о ее происхождении и стремительном успехе в той части мира, которая мало у кого ассоциируется с исламистским насилием. Ряд факторов делают очевидным потенциал «Аш-Шабаб» и ее возможность стать оплотом ИГ в Юго-Восточной Африке. Особенно с учетом неспособности правительства Мозамбика остановить процесс насилия.

ИНТЕРЕСЫ ВНЕШНИХ ИГРОКОВ

В апреле французский нефтяной гигант Total Energies вышел из Мозамбика, объявив о форс-мажоре в рамках проекта по добыче сжиженного природного газа стоимостью 20 млрд долл. Данный проект являлся крупнейшей частной инвестицией в Африке. Компания эвакуировала сотрудников с полуострова Афунги в северной провинции Кабо-Делгадо.

Менее чем за пять лет в провинции возникла исламистская секта, превратившаяся в военизированное формирование, которое вытесняет правительственные силы безопасности из округа Мосимбоа-да-Прая. Стремительность и агрессия, с которой действуют боевики, вынудили крупные нефтяные компании Total и Exxon приостановить проекты по добыче природного газа, тем самым нанеся колоссальный урон Мозамбику, так как контракты на разработку энергетических ресурсов занимают центральное место в экономике страны.

Решение Total было принято после того, как «Аш-Шабаб» захватила город Пальма, разграбила его и продолжала терроризировать местных жителей в течение десяти дней, прежде чем уйти. В настоящее время все указывает на то, что Мозамбик не может противостоять «Аш-Шабаб» без международной помощи. То, как неожиданно и стремительно разрастается группировка, отражает недостаточное внимание, уделяемое властями провинции Кабо-Делгадо.

Бедственное положение страны имеет значение для региональной и международной безопасности. ИГ уже создало оплот в Демократической Республике Конго в виде «Центральноафриканской провинции Исламского государства» (ISCAP), частью которой является «Аш-Шабаб». Группировка с большой долей вероятности способна выйти за пределы ДРК, учитывая хаотическое и хрупкое состояние большей части Центральной и Восточной Африки.

Нефтегазовая компания Total позволила Франции стать ведущим производителем энергии в южноафриканском регионе – от Намибии до Мозамбика. Майский визит президента Эмманюэля Макрона подчеркивает растущее значение региона в проводимой Францией индо-тихоокеанской политике, которая активизируется за счет усиления военной активности и тесного сотрудничества в области безопасности с новой осью стратегического сотрудничества Париж-Нью-Дели-Канберра.

Вместе с тем в Мозамбикском проливе расположены острова Эпарс, входящие в состав французских южных и антарктических территорий. Так что Франция особенно заинтересована в обеспечении морской безопасности и недопущении роста террористической угрозы в непосредственной близости от своих земель.

Недавняя новость, что Танзания возродит проект порта Багамойо стоимостью 10 млрд долл. США, вызвала слухи о том, что Китай, главный инвестор проекта, стремится создать дополнительный плацдарм двойного назначения на восточноафриканском побережье. Этот шаг значительно повысит стратегические цели Пекина в регионе. По этой причине он заинтересован в недопущении роста экстремистских настроений и поддержании безопасности.

Индия вложила большой объем прямых иностранных инвестиций в угольные предприятия и газовый сектор Мозамбика. Анализ данных Министерства финансов Мозамбика показывает, что с апреля 1996 года по март 2021 года страна является крупнейшим получателем прямых иностранных инвестиций из Индии (3234 млн долл. США), а также льготных кредитных линий на сумму 772 млн долл.

Ожидается, что в следующие три года активность и присутствие индийских компаний в Мозамбике будут только расти. Принятие Мозамбиком поддержки дает Нью-Дели возможность противостоять терроризму, защищать инвестиции, обеспечивать безопасность морских территорий. Повышенное внимание к морской безопасности в Мозамбикском проливе, который является стратегическим маршрутом танкеров, требует согласованных действий всех заинтересованных сторон.

Правительственным войскам Мозамбика требуется постоянная поддержка извне в большем масштабе, чем обучение, которое в настоящее время проводят португальские и американские специалисты. В конце июня Сообщество по вопросам развития стран юга Африки (SADC) заявило, что согласилось разместить на территории Мозамбика резервные силы, чтобы помочь властям страны справиться с эскалацией насилия в Кабо-Делгадо. По неподтвержденным данным, SADC планирует отправить в провинцию около 3000 военнослужащих.

Даже несмотря на отсутствие конкретной информации о численности контингента и сроках его размещения, данное соглашение является первым шагом на пути к региональному сотрудничеству в области безопасности. Однако более серьезными в данной ситуации являются вопросы политического характера, а именно нежелание правящих элит признать масштаб кризиса в Мозамбике.

Согласно данным ООН, с 2017 года конфликт в Кабо-Делгадо уже унес жизни 2800 мирных жителей, а 800 тыс. человек были признаны беженцами. Практика ведения вооруженных конфликтов показывает, что при отсутствии политической воли усилия по оказанию помощи в сфере безопасности, как правило, оказываются напрасными или усугубляют проблему.

ЭВОЛЮЦИЯ ГРУППИРОВКИ «АШ-ШАБАБ»

Согласно имеющимся данным, боевики «Аш-Шабаб» в основном являются жителями провинции. Независимые источники в службах безопасности Мозамбика утверждают, что в группировку входит до 1500 боевиков, но некоторые правительственные чиновники полагают, что их может быть до 4000 человек. Все больше данных свидетельствует о том, что ячейки вербуются в соседней провинции Ньяса на западе и в провинциях Нампула и Замбезия на юге страны. Таким образом, при атаке на крупные населенные пункты группировка может собирать многочисленные отряды.

С 2017 года вооружение и оперативная тактика «Аш-Шабаб» вышли на новый уровень: боевики значительно увеличили свои запасы, в том числе за счет оружия, которые они захватили непосредственно из правительственных арсеналов. Поначалу располагавшие только автоматами АК-47 и пулеметами ПКМ члены группировки обрели гранатометы РПГ-7, минометы калибра 60 мм и 82 мм, а также боевые машины пехоты. Боевики научились координировать одновременные атаки в разных районах и заметно улучшили тактику ведения боя. Кроме того, они стали способны вести подрывную деятельность в прибрежных водах, используя небольшие каноэ и парусники для передвижения вдоль побережья или для организации атак на берегу и близлежащих островах.

Похоже, группировка создала эффективную систему разведки. Источники в силовых структурах Мозамбика сообщают, что боевики создали ячейки не только среди гражданского населения, но и внутри подразделений правительственных сил. Боевики часто атакуют районы вскоре после ухода сил безопасности. Предполагается, что они заранее осведомлены о передвижениях противников. Иногда они совершают нападения в форме военнослужащих, полученной незаконным путем, что сбивает с толку мирных жителей.

Боевики «Аш-Шабаб» нашли способы увеличивать доход группировки и использовать эти средства для расширения своего присутствия и вербовки. Некоторые предприятия в Кабо-Делгадо платят за защиту; другие предприятия были открыты за счет ссуд от боевиков, которые затем облагают налогом на прибыль. Боевики также получают доходы от выкупа. Источники в разведке подозревают, что значительные средства группировки могут поступать из-за границы, однако их трудно отследить. Движение часто использует гражданских лиц для отмывания денег, в том числе с помощью переводов по мобильному телефону.

Прославляя ислам и позиционируя себя джихадистами, боевики «Аш-Шабаб» подчеркивают свою ненависть к правящей партии и преследуют представителей местной администрации и органов безопасности или тех, кого они считают сторонниками правительства.

По мере роста влияния группировки в Кабо-Делгадо органы безопасности Мозамбика и других стран все больше обеспокоены тем, что она может привлечь боевиков из-за границы. А также стать платформой, с которой ИГ или другие иностранные боевики могут внедриться и спровоцировать еще большую нестабильность в регионе.

Хотя связь между танзанийскими джихадистами и мозамбикскими боевиками хорошо известна, о связях между «Аш-Шабаб» и другими региональными сетями, включая ИГ, известно меньше. Тем не менее Мозамбик справедливо обеспокоен возможностью транснациональной поддержки «Аш-Шабаб», учитывая, что конфликт в Кабо-Делгадо уже существенно повлиял на распространение джихадистских сетей в Танзании.

После утраты «халифата» в Ираке и Сирии ИГ главным образом сосредоточено на экспансии и вербовке боевиков в других частях мира. Если подобный сценарий будет воплощен в Мозамбике, насилие распространится далеко за пределы Кабо-Делгадо.

По всем признакам, на сегодняшний день «Аш-Шабаб» преобладает в силовом отношении в северных районах Мозамбика. Движение к возможному развертыванию сил SADC идет медленно, в то время как США и Португалия обеспечивают относительно небольшую поддержку вооруженным силам.

Правительство Мозамбика по-прежнему настаивает на том, что все находится под контролем, и затрудняет тем самым поиск средств решения проблемы. Региональные игроки пока что не повлияли на разрешение кризиса, хотя ситуация может измениться с учетом уязвимости Южноафриканского региона и его потребности в обеспечении энергией.

На ход событий способен повлиять интерес Франции, по крайней мере, в сфере морской безопасности. А также конкуренция между Китаем и Индией в Индоокеанском регионе.

Лариса Шашок

Лариса Александровна Шашок – преподаватель МГИМО МИД РФ.