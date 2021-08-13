«Армия-2021»: по секрету всему свету

Минобороны снова подняло планку военно-технического форума

Арктические «проходимцы», способные с одинаковой легкостью преодолеть снежные торосы, пройти через болота и не увязнуть в весеннюю распутицу, потиводроновый «Купол» и «Пищаль», а также танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и инженерная техника, в одно мгновение расчищающая завал или строящая переправу через реку. Минобороны анонсирует очередной военно-технический форум «Армия-2021». Он стартует 22 августа в подмосковном парке культуры и отдыха военного ведомства «Патриот». Казалось бы, ежегодное мероприятие должно уже исчерпать себя. Выставки аналогичного плана в мире проходят раз в два года, однако военное ведомство ухитряется не просто держать планку, но и постоянно поднимать ее уровень. Исполняющий обязанности начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны генерал-майор Дмитрий Горбатенко отмечает, что в этом году на форуме ждут представителей 95 государств. Четыре страны представят свои экспозиции.

Парк «Патриот» словно живой организм: растет и меняется. Как и в случае с чужими детьми, происходит это внезапно. Прошел всего лишь год – а на территории уже выросли новые павильоны, строится гостиничный комплекс.

Это одна из черт, выгодно отличающая форум «Армия» от других международных салонов. Министру обороны Сергею Шойгу удалось собрать в одном месте пасьянс из статической экспозиции вооружений и военной техники, полигона, где все эти машины можно показать вживую, причем не только сухопутные, но и авиационные. И даже отчасти водоплавающие.

Главе военного ведомства можно попенять на то, что он монополизировал выставочную деятельность. Отчасти так и есть: Минобороны – главный заказчик продукции военного назначения. Только в рамках гособоронзаказа прошлого года армия и флот получили техники на 1,5 трлн руб. Столько же было отгружено зарубежным партнерам на сопоставимую сумму, рассказал в одном из интервью Сергей Шойгу.

С другой стороны, вспоминая, что до «Армии» в стране проходило несколько салонов, разбросанных по географическому принципу производства тех или иных вооружений, становится понятна правильность принятого решения. В Нижний Тагил на Russia Arms Expo было приятно ездить. Всего-то два часа лета от Москвы до Екатеринбурга, еще два часа дороги на машине, если она у вас есть, ну и проблемы с размещением. Город только относительно недавно решил проблему с расселением по гостиницам европейского уровня больших групп «военно-технических» туристов.

В Одинцовском районе Подмосковья все проще. От столичных гостиниц до экспо по платной магистрали всего час. В перспективе, как видится в контексте развития комплекса, жить можно будет и на его территории. Благо, что и с точки зрения культурной программы «Патриот» может дать много. Это постоянно действующие экспозиции исторической техники и вооружений, комплекс «Партизанская деревня», стрелковый полигон и тренажерный комплекс, а также огромное количество различных спортивных мероприятий – от «Международных военных игр» до «Танкового биатлона». Ну и главное, рядом с парком построен пантеон Российской армии – главный храм вооруженных сил. Это еще один идеологический и туристический центр парка культуры и отдыха военного ведомства.

Впрочем, форум – это прежде всего деловая программа. В нынешнем году его трендом станет обсуждение вопросов искусственного интеллекта, радиоэлектронных и информационных технологий. Под проблематику отдают целый павильон А конгрессно-выставочного комплекса. Традиционно там же будет развернута экспозиция военного инновационного технополиса «ЭРА». Военные обещают, что в ее составе будут представлены лучшие разработки победителей специализированных выставок «День инноваций Минобороны» в вузах и научно-исследовательских организациях.

В Минобороны говорят, что этот год фактически посвящен арктической теме. На выставке формируется специализированная экспозиция «Арктика», на которой будут продемонстрированы возможности образцов техники в зоне вечной мерзлоты. В числе представленных образцов: зенитные ракетные комплексы «Тор-А» и «Панцирь-СА», снегоболотоход «ТРЭКОЛ ВЕГА» на шинах сверхнизкого давления, арктическое техническое средство служб тыла, армейские снегоходы А1 и ТТМ 1901-40 с отапливаемой кабиной.

В номенклатуре техники Сухопутных войск впервые будет показан ряд образцов вездеходной техники двойного назначения, в том числе снегоболотоходы моделей компании ВПК: МТ-Лу и 5901, санитарный двухзвенный гусеничный транспортер ДГТ-С. Эта техника способна в тяжелых климатических условиях преодолевать высокогорные перевалы, водные преграды, заболоченные, заснеженные или песчаные участки местности, доставлять в отдаленные места личный состав, различное оборудование военного и гражданского назначения. На выставочном стенде планируется размещение натурного образца мобильного модуля жизнеобеспечения, внутри которого размещены перспективные мобильные комплексы и оборудование для использования в полярных и приполярных условиях.

Как отметили организаторы выставки в Главном управлении научно-исследовательской деятельности Минобороны, экспозиция будет оформлена в виде элемента арктической станции на острове Земля Александры, что, несомненно, станет одним из уникальных мест форума, где будет интересно ознакомиться с новыми видами техники как специалистам, так и простому зрителю.

Будет расширена и обновлена выставочная часть авиационного кластера форума на аэродроме Кубинка. Спланирован показ авиационных двигателей ПД-14, ТВ7-117СТ и ТВ7-117В, разрабатываемых Объединенной двигателестроительной корпорацией для перспективных образцов авиационной техники Военно-воздушных сил.

Планируется премьерный показ легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. Воздушно-космическими силами, Объединенной авиастроительной корпорацией, акционерным обществом «Вертолеты России» и другими предприятиями промышленности будут представлены специализированные экспозиции: «Военно-транспортная авиация», «Дальняя авиация», «Вертолетная техника», «Авиация специального назначения», «Беспилотная авиация», «Ретроавиатехника», на которых продемонстрируют свыше 30 образцов.

Кроме того, на аэродроме Кубинка посетители форума смогут ознакомиться с тематическими музейными стендами, авиатренажерами и принять участие в мастер-классах.

На открытой площадке полигона Алабино для участников и гостей форума также предусмотрен статический показ образцов вооружения, военной и специальной техники. Здесь можно будет увидеть основные боевые танки Т-90А, Т-72Б3, Т-80У-Е1, средний танк Т-34-85, боевые машины пехоты БМП-3, БМП-2, самоходную гаубицу «Мста-СМ».

Форуму «Армия» удивительным образом удается год от года повышать уровень экспозиций и деловой программы. Фото Reuters

ОТ СТАТИКИ ДО ПРАКТИКИ

Одна из главных особенностей «Армии» в том, что можно не только поговорить со специалистами, потрогать технику на демонстрационной площадке, но и увидеть ее в бою ежедневно с 23 августа ровно в 15.00 на полигоне Алабино (на форуме есть специальные бесплатные автобусы для доставки зрителей к месту проведения маневров).

Сценарий «боевых действий», как сообщил «НВО» начальник управления анализа и перспективного планирования АО «Рособоронэкспорт» (входит в ГК «Ростех») Андрей Крюков, разрабатывался совместно с Минобороны и предусматривает демонстрацию ходовых и огневых возможностей экспортно ориентированных образцов техники Сухопутных войск и армейской авиации применительно к маневренным действиям межвидовой группировки войск.

По его словам, демонстрационная часть начнется с действий разведывательных подразделений на легких бронеавтомобилях и нанесения поражения противнику вертолетами Ка-52 и Ми-28Н. Они обеспечат высадку тактического воздушного десанта. После чего присутствующие увидят работу десантной роты на боевых машинах БМД-4М в наступательном бою с применением управляемых противотанковых ракет по целям на дальности до 4 км.

Ввод в бой главных сил будет осуществлен после артиллерийского удара самоходно-артиллерийскими орудиями и реактивными системами залпового огня. Показ действий главных сил в ходе наступательного боя будет осуществлен на примере действий усиленной танковой роты на танках Т-90С с машинами огневой поддержки БМПТ. При этом противник будет поражаться обычными и управляемыми боеприпасами на дальностях до 5 км. В показе будет задействован весь комплекс вооружения БМПТ – высокоточные сверхзвуковые ракеты, 30 мм пушки, пулеметы и автоматические гранатометы. Артиллерийскую поддержку действий главных сил будут производить самоходные гаубицы «Мста» и минометы «Тюльпан».

Ввод в бой второго эшелона наступающих войск будет продемонстрирован на примере действий танкового и мотострелкового подразделений на танках Т-90М и боевых машинах пехоты БМП-3. Огневое сопровождение атаки будет осуществлять реактивная система залпового огня «Торнадо-Г».

Окончательный разгром обороняющегося противника будет осуществлен действиями огнеметных подразделений с применением термобарических боеприпасов тяжелой огнеметной системы ТОС-1А. Завершит демонстрацию показ возможностей вооружения и военной техники инженерных войск.

СТРЕЛКОВЫЙ КОМПЛЕКС

Участники и гости форума смогут собственноручно убедиться в непревзойденных характеристиках российского стрелкового оружия. На полигоне концерна «Калашников» будет представлены для проведения стрельб новые автоматы АК-19, АК-12 и АК-15, пистолеты ПЛК и МПЛ, на полигонах ООО «КБИС», АО «НПО «Высокоточные комплексы», АО «ЦНИИТОЧМАШ» - современные образцы специального и гранатометного вооружения, включая модернизированную бесшумную снайперскую винтовку ВССМ, штурмовой автоматный комплекс ШАК-12 и двухсредный автомат АДС, предназначенный для стрельбы под водой и на воздухе.

Последний автомат уникален. Он построен по компоновочному принципу «булл-пап», что обеспечивает меньшую длину по сравнению с традиционными схемами оружия при той же длине ствола, лучшую балансировку, а также исключает операции раскладывания-складывания приклада. На суше он может вести стрельбу всей номенклатурой обычных патронов 5,45х39 мм. Для подводной стрельбы Центральным конструкторским исследовательским бюро спортивного-охотничьего оружия (ЦКИБ СОО) разработаны спецпатроны ПСП и ПСП-УД в тех же габаритах – 5,45х39мм. Таким образом, автомат использует стандартные 30-зарядные магазины от АК-74 для обоих типов боеприпасов. В автомат также встроен 40 мм гранатомет. В результате боевой пловец не станет брать на задание и автомат Калашникова для стрельбы на воздухе, и АПС (автомат подводный специальный) для подводного применения. Все сегодня решено в одном корпусе. Оружие поставляется в Российскую армию с 2019 года.

Стрелковое вооружение будет выставлено на стенде компании «Рособоронэкспорт». Здесь же покажут минометное и артиллерийское вооружение, а также боеприпасы к ним, дневную и ночную оптику, средства защиты, радиосвязи. Кроме того, как анонсировано, «в числе тяжелого вооружения представлены дистанционно управляемые боевые модули разработки АО «ЦНИИ «Буревестник» (в составе концерна «Уралвагонзавод» входит в ГК «Ростех») под пулеметы калибров 7,62 и 12,7 мм, предназначенные для установки на боевые бронированные машины и бронеавтомобили.

Дмитрий Литовкин