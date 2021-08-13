Войти
Газета.ru

ВС США: наших датчиков недостаточно для обнаружения российских гиперзвуковых ракет

126
0
0
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ

Глава стратегического командования вооруженных сил США Чарльз Ричард заявил, что военные датчики США недостаточно эффективно фиксируют присутствие гиперзвуковых ракет, а Россия является лидером в создании этого вида вооружения. Об этом он сообщил на ежегодном симпозиуме о космической и ракетной обороне, передает РИА «Новости».

«Из-за этих проблем наша нынешняя архитектура датчиков наземного и космического базирования может оказаться недостаточной для обнаружения и отслеживания этих гиперзвуковых ракет», — сказал он.

По его словам, Россия продолжает вкладывать большие деньги в разработку гиперзвуковых летательных аппаратов.

«Циркон» является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой морского базирования, скорость ее полета достигает порядка девяти скоростей звука, максимальная дальность стрельбы — до 1 тыс. км.

Комплексом «Циркон» планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли Военно-Морского Флота России, отметили в Минобороны.

Александра Вишневская

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Циркон-С 3М22
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
06.07.2020
Эксперт: Россия не должна соглашаться включить передовое оружие в СНВ-3
04.05.2020
В Пентагоне оценили влияние пандемии на испытания гиперзвукового оружия
24.02.2020
Цена страха: зачем американцев пугают российскими подлодками
22.02.2019
Прошьет любую систему ПРО: эксперт рассказал о возможностях "Циркона"
22.05.2018
В НАТО оценили госпрограмму вооружения России
21.04.2017
Россия ведет разработки гиперзвукового оружия наравне с США, заявил Рогозин
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.08 02:16
  • 163
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 12.08 23:51
  • 13
Флот настоящий – или потешный?
  • 12.08 22:15
  • 94
Сухопутные войска Перу не смогли найти замену советским Т-55
  • 12.08 20:49
  • 3
Al Jazeera (Катар): лесные пожары, бушующие в России, предвещают ядерную катастрофу
  • 12.08 18:33
  • 5
ОАК Обновил стратегию: три главных этапа до 2035 года
  • 12.08 18:14
  • 20
Знаем, но не расскажем: Рогозин засекретил дыру в "Союзе"
  • 12.08 17:22
  • 0
Эксперт рассказал, чем российские пилоты отличаются от иностранных
  • 12.08 16:27
  • 1
В российской армии до конца 2022 года появятся еще два новейших вертолета Ми-38
  • 12.08 16:03
  • 3
Шойгу рассказал о внезапных проверках в армии России
  • 12.08 16:02
  • 1
Алексей Криворучко подвел итоги поставки в войска ВВСТ по гособоронзаказу за первое полугодие 2021 года
  • 12.08 15:37
  • 3
Выстрел себе в голову: чем страшен новый ракетный комплекс Путина «Сармат» (Главред, Украина)
  • 12.08 13:13
  • 5
В США оценили вооружение Су-35С
  • 12.08 11:49
  • 7
Российские военнослужащие освоят китайскую боевую технику
  • 12.08 05:45
  • 1
Госпрограмма по радиоэлектронике оказалась «ниже среднего»
  • 12.08 03:12
  • 7
Как переселение чиновников в Сибирь поможет России