Серийная ошибка. США обескуражены неудачей при испытаниях гиперзвукового оружия

Пентагон хочет запустить в серийное производство ракету AGM-183A, которая провалила испытания

После недавнего неудачного летно-конструкторского испытания первой гиперзвуковой крылатой ракеты (ГЗКР) ВВС США надеются продолжить цикл тестов и все-таки подготовить ее к развертыванию серийного производства. При этом в Пентагоне признают, что до сих пор не знают причин неудачи, а Конгресс США снижает расходы на программу гиперзвукового оружия.

ВВС США находятся в процессе определения первопричины недавнего неудачного испытания гиперзвуковой ракеты, сообщает специализированный портал Defense News. При этом официальный представитель программы сообщил, что пока еще есть время провести в полном объеме летные испытания ГЗКР и начать серийное производство перспективного оружия к концу 2022 финансового года.

Вторая неудача «супер-пупер» ракеты

Как ранее писала «Газета.Ru», испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A проводились 28 июля над хребтом Пойнт-Мугу в Тихом океане у побережья Южной Калифорнии. В них участвовали 419-я летно-испытательная эскадрилья с авиабазы Эдвардс ВВС США в Калифорнии и Объединенная испытательная группа Global Power Bomber.

Ракета благополучно отделилась от самолета-носителя — стратегического бомбардировщика B-52H, но прямоточный воздушно-реактивный двигатель AGM-183A так и не запустился.

Это уже второе неудачное испытание этого изделия. В апреле этого года ракета даже не сошла с пилона стратегического бомбардировщика B-52H.

AGM-183A ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon, Оружие быстрого реагирования воздушного базирования) — перспективная гиперзвуковая крылатая ракета с прямоточным воздушно-реактивным двигателем и управляемым боевым блоком (УББ) разработки компании Lockheed Martin Missiles and Fire Control (подразделение корпорации Lockheed Martin). В качестве самолета-носителя рассматриваются стратегические бомбардировщики В-1В и В-52Н и многофункциональные истребители 4-го поколения F-15EX.

Ракета AGM-183А сконструирована следующим образом: вначале ракетный двигатель разгоняет клиновидный гиперзвуковой планирующий боевой блок, расположенный в носовой части изделия, ракета достигает расчетной высоты и скорости, а затем сбрасывается носовой обтекатель, УББ отделяется от носителя и продолжает полет к объекту поражения с гиперзвуковой скоростью.

Клиновидный гиперзвуковой боевой блок, по информации разработчиков, отличается высокой маневренностью, что делает его практически неуязвимым для современных зенитных ракетных и противоракетных систем. Так в теории выглядит боевое применение гиперзвуковой ракеты AGM-183A.

Как уже писала «Газета.Ru», предварительные характеристики ракеты AGM-183A ARRW в интервью изданию Air Force Magazine сообщил генерал-майор ВВС США Эндрю Дж. Гебара, директор по стратегическим планам, программам и требованиям Стратегического командования ВВС США. По его словам, «это изделие сможет пролететь за 10-12 минут почти 1000 миль, это потрясающе». Если речь идет о сухопутных милях, то это дает максимальную дальность стрельбы около 1600 км и скорость боевого блока между М-6,5 и М-8 (то есть скорости, превышающей скорость звука от 6,5 до 8 раз). Ранее не раскрывались даже приблизительные характеристики ARRW.

Вероятно, именно AGM-183A ARRW в свое время Дональд Трамп назвал «супер-пупер» ракетой.

Конгресс США экономит бюджет

По словам руководителя ВВС США по вооружениям бригадного генерала Хита Коллинза, пока не удалось определить, что именно пошло не так 28 июля во время испытания ГЗКР над хребтом Пойнт-Мугу и как это исправить.

«Если это будет быстрое решение, то у нас будет минимальное нарушение нашего графика, и мы будем надеяться вернуться к летным испытаниям, когда будет доступно следующее окно тестирования», — заявил Хит Коллинз.

«Если оно будет немного более продолжительным или приведет к чему-то чрезмерному с точки зрения редизайна, а этого мы не знаем на данный момент, то нельзя исключать, что подобный ход событий может повлиять на нашу способность соответствовать установленному графику работ над этим перспективным оружием», — сказал он.

По словам Коллинза, ВВС США необходимо успешно завершить летные испытания ускорителя ARRW прежде, чем будет заключен контракт с корпорацией Lockheed Martin и развернуто серийное производство ГЗКР, которое предполагается осуществить в 2022 финансовом году. Любая длительная модификация ракеты может привести к существенному сдвигу этой даты.

В своем бюджетном запросе на 2022 финансовый год ВВС США зарезервировали $161 млн на закупку 12 ракет AGM-183A, которые станут первым гиперзвуковым оружием, пригодным для боевого применения.

Однако комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США уже предложил снизить расходы на программу на $44 млн из-за опасений, что ВВС могут перейти к серийному производству еще до того, как будут решены все технические вопросы. Если это произойдет, ВВС в 2022 финансовом году смогут позволить себе закупить только восемь гиперзвуковых ракет.

Коллинз признал, что ракета производства Lockheed Martin столкнулась с проблемами при испытаниях, но заявил, что любое изменение запланированных закупок 12 ракет ARRW приведет к увеличению общих затрат на реализацию программы и может повлиять на состояние кооперации соисполнителей.

По словам Коллинза, быстрое создание прототипа нового гиперзвукового оружия было «рискованной программой» по своей природе, но усилия в реализации ARRW «характеризуются прогрессом в решении технических проблем».

«Таинственность» российских оружейников

Что касается России, то государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» также завершатся в этом году. Об этом заявил 10 августа заместитель министра обороны России Алексей Криворучко в ходе единого дня приемки военной продукции.

«В этом году завершатся испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон», — сказал он. Планируется, что, помимо надводных кораблей, пуски гиперзвуковых ракет будут осуществлены и с подводных лодок. До этого «Циркон» уже прошел ряд испытаний. В октябре 2020 года Министерство обороны опубликовало видео первого пуска ракеты с борта фрегата «Адмирал Горшков».

«Явление гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» российской общественности было бы куда более впечатляющим, если к нескольким кадрам пуска изделия с борта фрегата были бы добавлены следующие видеоролики: внешний вид «Циркона» (пока нет даже рендера этой ракеты), полет изделия в стратосфере на гиперзвуковых скоростях (для сравнения рядом можно было бы пустить МиГ-31), подлет «Циркона» к объекту поражения», — рассказал «Газете.Ru» источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

По словам специалиста, это более всего убедило бы российских налогоплательщиков, что средства, выделяемые в России на создание гиперзвукового оружия, расходуются наиболее оптимальным образом.

«Американцы открыто сообщают о своих неудачах, а наша избыточная таинственность, увы, может косвенно намекать, что не все так хорошо, как об этом официально рапортуют. Открытость нужна, чтобы избежать таких намеков, подозрений и сомнений», – говорит собеседник «Газеты.Ru»

Михаил Ходаренок