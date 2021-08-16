Равновесие мира

Размышления о глобальном балансе вооружений

Книга академика РАН Алексея Арбатова посвящена важнейшим вопросам нашей жизни, которые как-то проходят мимо внимания обычного человека, да и средства массовой информации сегодня не очень часто уделяют им достойное внимание, разве только во время встреч лидеров России и США, глав внешнеполитических ведомств, которые, как мы знаем, тоже проходят не слишком часто. А между тем проблемы стратегической стабильности – это проблемы предотвращения ядерной войны, обеспечения международной безопасности и уважительного диалога между ведущими странами мира с целью недопущения Третьей мировой войны. Фактически с созданием на нашей планете равновесия мира, а не равновесия страха, как когда-то называли на Западе отношения между США и Советским Союзом.

Интересно, что книга Алексея Арбатова о стратегической стабильности вышла в свет накануне начала новых переговоров между Россией и США в Женеве по этой важнейшей проблематике. Таких переговоров и консультаций не было между сторонами более 11 лет, об их крайней необходимости для укрепления международной безопасности говорили все эти годы как сам академик, так и его коллеги – многие ведущие мировые эксперты.

Мы знакомы с Алексеем Георгиевичем много лет. С начала 1990-х годов, когда был подписан первый Договор между США и Россией о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-I). Редакция газеты «Известия» поручила мне подготовить материал с разъяснением существа этого соглашения. Причем просили написать об этом компетентно и детально, да так, чтобы текст был понятен не только политикам и специалистам в области стратегических вооружений, но и простым людям, в том числе и «фермеру из Калуги». А поскольку я сам практически ничего не знал о договоре, то мне пришлось обращаться за консультацией и разъяснениями в военное ведомство. Там мне порекомендовали поговорить с начальником 4-го ЦНИИ Минобороны полковником Владимиром Дворкиным.

Не буду рассказывать, как мы разговаривали с Владимиром Зиновьевичем, вернее, как подробно объяснял он мне смысл и суть договора. Когда материал был подготовлен к печати, Дворкин посоветовал показать его еще и молодому ученому Алексею Арбатову, который тоже принимал участие в переговорах с американцами и знает все тонкости и все подводные камни будущего сокращения стратегических вооружений.

Статья в тогдашних «Известиях» стала своеобразной – без лишней скромности – сенсацией. С тех пор авторитет Арбатова и Дворкина, который, кстати, вскоре стал генералом, доктором технических наук и главным научным сотрудником Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, возглавляемого Алексеем Арбатовым, стал для меня незыблемым в этой области. Всегда при подготовке материалов по стратегическим наступательным и оборонительным вооружениям, по их сокращению и контролю над ними, по ракетам средней и меньшей дальности и по другим международным проблемам я обращаюсь за консультацией именно к ним: в ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова, где оба сегодня работают, а раньше – в Комитет по обороне Государственной думы, в котором состоял Алексей Арбатов, будучи депутатом от партии «Яблоко» в трех созывах, на различных международных и отечественных конференциях, на заседании Люксембургского форума по предотвращению ядерной угрозы. Неоднократно брал у них интервью и печатал в различных изданиях. Поэтому выход монографии Алексея Георгиевича, которую он назвал в некотором смысле подведением итогов профессиональной деятельности в науке и практической внешней и внутренней политике страны, стал для меня лично большим событием.

Что такое проблемы стратегической стабильности и как они влияют на жизнь простых людей, того самого виртуального «фермера из Калуги»? Как это объяснить людям, которые озабочены обычными, жизненно важными для них вещами? Здоровьем, особенно сегодня, во времена злосчастной пандемии. Ростом цен в магазинах на самые важные повседневные продукты и на ЖКХ. Перепадами температуры – из непрекращающейся жары в проливные дожди и холод. Задержками зарплаты и постоянными ремонтами дорог, перекладыванием плиток на тротуарах и грохотом машин за окнами. Что им до количества ракет и боеголовок на них, сохранения и разрушения договоров по противоракетной обороне, ракетам средней и меньшей дальности, открытому небу, продления или непродления Договора СНВ-3, длительной паузы в переговорах между ведущими странами мира о сокращении стратегических и нестратегических вооружений и контроля над этим процессом?

Оказывается, самое прямое. Алексей Арбатов размышляет об этом и объясняет на самых простых примерах. При всей важности других забот ни одна из них в такой же мере, столь же стремительно и непоправимо не может решить судьбу современной цивилизации, как угроза ядерной войны. Нарушение равновесия мира, когда одна из великих держав вдруг почему-то почувствовала, что она стала сильнее всех и может диктовать свою волю и свои представления о демократии и моральных ценностях всему остальному человечеству. А несогласных наказывать со всей строгостью, вплоть до применения оружия.

Влияет это на повседневную жизнь людей? Конечно. Современные вооружения стоят огромных денег, которых простой человек не только не способен заработать за всю свою жизнь, но даже не может вообразить. Почти каждый день в теленовостях показывают грозные боевые корабли, ракеты, самолеты и масштабные военные учения. А буквально в следующей передаче обращаются к телезрителям с просьбой помочь деньгами (кто сколько может) на лечение за рубежом несчастных больных детей, которым не в силах помочь отечественная медицина. Трудно отделаться от мысли, пишет Арбатов, что всех этих малышей можно было бы спасти, отменив строительство хотя бы одного ракетного крейсера или сверхзвукового бомбардировщика.

Понятно, что в современном мире не обойтись без надежной обороны. Но также несомненно, что, помимо военной мощи, есть и другие измерения статуса великой державы. В поисках патриотических традиционных ценностей не слишком вдумчивые политики и пропагандисты любят цитировать поговорку государя Александра III: у России есть только два союзника – армия и флот. Но армия и флот при всей их важности не в состоянии, к сожалению, решить всех проблем безопасности. А что еще может помочь в решении этой проблемы?

Как укрепить оборону страны, обеспечить Вооруженные силы самым современным оружием сдерживания, но не втянуться в разорительную гонку вооружений и не нанести ущерба благосостоянию населения, и размышляет в своей монографии Алексей Арбатов. Он говорит о том, что затронутые в книге темы исключительно сложны и находятся на стыке внешней политики, стратегической науки, военной техники и международного права, да к тому же обращены как в историю, так и в обозримое будущее. Подчас восприятие таких сюжетов требует определенной профессиональной подготовки, поскольку в книге не излагаются азбучные технические истины и не используются пропагандистские клише. Поэтому в монографию включен раздел избранных авторских интервью с блестящими российскими журналистами, которые сумели популярно осветить непростые военно-политические материи.

Арбатов подчеркивает: несмотря на глубокое сокращение глобальных ядерных арсеналов в последние три десятилетия, полное ядерное разоружение остается за горизонтом современной мировой политики. И пока существует значительный потенциал глобального уничтожения, задачей контроля над вооружениями остается предотвращение ядерной войны на основе укрепления стратегической стабильности в условиях меняющегося миропорядка и динамичного военно-технического прогресса. Ядерное оружие, пока оно существует, должно служить исключительно для сдерживания войны, а не для ее ведения с целью победы над врагом.

Арбатов А. Стратегическая стабильность – оружие и дипломатия. М: Весь Мир, 2021. – 432 с.

Потому без соглашений по контролю над вооружениями и их ограничению ядерное оружие способно подстегнуть смертоносную гонку и создать угрозу войны при каждом международном кризисе с вовлечением великих держав. А сдерживание, регламентированное договорами, существенно снижает такую угрозу даже при остром столкновении интересов государств. История последних 70 лет неоднократно подтверждала эту закономерность, утверждает Арбатов.

В четырех, на мой взгляд, важнейших главах монографии автор представляет свое видение глобальных современных проблем безопасности и подробно их исследует. Среди них проблемы ядерного сдерживания и гонки вооружений, сокращения и ограничения вооружений, нераспространения ядерного оружия и внутренних истоков внешней безопасности. Каждая из этих проблем рассматривается в диалектической взаимосвязи с историей взаимоотношений между ведущими государствами мира, начала гонки ядерных вооружений и попыток их ограничить, а также взаимовлияния гонки вооружений и развития системы ПРО, неудач в противоракетном сотрудничестве между Россией и США. Говорит академик Арбатов и о влиянии нестратегического ядерного вооружения и стратегических высокоточных систем в обычном оснащении на стратегическую стабильность и о мифологии выживаемости в ядерной войне, которая существует в умах и выступлениях некоторых политиков и экспертов.

Подробно рассматривает автор и проблемы контроля над ядерным оружием, последствия прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, о перспективах пятисторонних переговоров о сокращении ядерного оружия и вовлечения в этот процесс Китая. А также о предотвращении гонки вооружений в космосе и влиянии дипломатии на разоруженческую проблематику.

Особое место в монографии занимает глава, посвященная отцу Алексея Арбатова – он называет его «Лучший отец и лучший друг», – крупнейшему отечественному специалисту в области международных отношений, академику Академии наук СССР, основателю и многолетнему руководителю Института США и Канады АН СССР, участнику Великой Отечественной войны Георгию Аркадьевичу Арбатову и его младшему брату – Александру Георгиевичу Арбатову, ученому-геологу, который, будучи по возрасту не сильно старше Алексея, стал для него не дядей, а старшим братом.

Я уже упоминал, что знаком с Алексеем Арбатовым больше 30 лет, всегда знал его как сдержанного, серьезного человека, который в любых ситуациях, а иногда во время дискуссий на разоруженческих форумах, где эмоции бьют ключом, в том числе и на предвыборных митингах, в которых участвовал Алексей как кандидат в депутаты Госдумы, оставался уравновешенным, спокойным и очень убедительным в своих аргументах. Он практически никогда не повышал голос и не менялся в лице, когда его подвергали критике, часто абсолютно несправедливой.

Эта глава стала для меня лично абсолютно новым открытием Алексея Арбатова как человека очень душевного, преданного своей семье, ее традициям, истории, отцу и его брату, которые своим личным примером отношения к жизни и своей работе формировали в молодом человеке будущего крупного ученого, способного сохранить в себе и умножить способность самостоятельно мыслить и не бояться высказывать собственное мнение. Даже тем, кому оно априори не нравится. Из этой главы, из ее проникновенных строк, которые никак напрямую не связаны с основной темой монографии, читателю открывается новый взгляд и новое понимание позиции академика Арбатова на важнейшие проблемы международной безопасности и укрепления равновесия мира на планете. Впрочем, об этой книге не нужно столь подробно рассказывать. Ее нужно читать и думать над прочитанным.

Виктор Литовкин

Виктор Николаевич Литовкин – военный обозреватель ТАСС.