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Американцы создадут манипулятор для автономной дозаправки вертолетов Apache

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Американцы создадут манипулятор для автономной дозаправки вертолетов Apache
Американцы создадут манипулятор для автономной дозаправки вертолетов Apache.
Источник изображения: re2 Robotics

Армия США заключила с компанией re2 Robotics на разработку роботизированного манипулятора для дозаправки ударных вертолетов AH-64 Apache в бою. Роборука будет автономно подводить заправочный пистолет к заливной горловине бака и самостоятельно определять, когда вертолет получил достаточно топлива.

Ударные вертолеты обычно не предназначены для длительного непрерывного полета. Например, AH-64 Apache может провести в воздухе менее трех часов. Чтобы его оперативно дозаправить, военным приходится разворачивать заправочный пункт. В районе боевых действий это рискованная задача, поэтому военные хотят поручить ее роботам — по меньшей мере, частично.

Разработкой роботизированного заправочного комплекса AR3P (Autonomous & Robotic Remote Refueling Point) американская армия занимается уже несколько лет. В 2017 году исследовательский центр авиационной и ракетной техники армии США показал его прототип. Он доказал работоспособность на макете Apache, но о дальнейших испытаниях с участием настоящего вертолета и реальном использовании комплекса военные не сообщали.

Американская компания re2 Robotics 10 августа сообщила о контракте с армией на создание роботизированного манипулятора для дозаправки Apache в бою. Этот проект получил название R3EM (Remote Robotic Refueling for Extended Missions}. Военные запустили его в дополнение к программе AR3P.

Роборука будет автономно вставлять заправочный пистолет в заливную горловину бака, автоматически определять, когда пора завершить заправку, и отсоединять пистолет от вертолета. Re2 планирует установить ее на наземного робота, который построит компания Pratt Miller.

Re2 Robotics сотрудничает с американскими военными и в других проектах. Ранее мы писали про робота-пилота, которого она разрабатывает для ВВС США. Он будет превращать пилотируемые самолеты в беспилотные без переделок.

Василиса Чернявцева

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AH-64
Проекты
Робот
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