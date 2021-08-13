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Беспилотник с инфракрасной поисково-следящей системой сопроводил несколько целей

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БЛА Avenger с инфракрасной поисково-следящей системой Legion Pod
БЛА Avenger с инфракрасной поисково-следящей системой Legion Pod.
Источник изображения: General Atomics

Американская компания General Atomics испытала реактивный ударный беспилотный летательный аппарат Avenger с инфракрасной поисково-следящей системой Legion Pod. С ее помощью Avenger автономно отследил и сопроводил несколько целей.

В отличие от радиолокационных станций, инфракрасные поисково-следящие системы нечувствительны к воздействию средств радиоэлектронной борьбы и технологиям малозаметности. Они работают в полностью пассивном режиме, обнаруживая и сопровождая цели по их тепловому излучению.

Lockheed Martin изначально разрабатывала подвесной контейнер Legion Pod с инфракрасной поисково-следящей системой для истребителей F-15. Военные уже испытывали систему запуском ракет малой и средней дальности.

На беспилотнике Legion Pod тоже уже летал — в январе General Atomics подвесила его на Avenger. Но в тот раз система не работала, специалисты просто проверяли аэродинамическое влияние контейнера на управляемость и маневренность аппарата. Цель испытаний компания не раскрыла, но, вероятнее всего, их заказали ВВС США в рамках программы по разработке беспилотного ведомого. Инфракрасная поисково-следящая система может помочь ему действовать относительно незаметно и применять ракеты класса «воздух-воздух» против воздушных целей.

В июле Avenger впервые применил Legion Pod для автономного отслеживания и сопровождения целей. Испытания проходили в южной Калифорнии. Инфракрасная поисково-следящая система определила несколько быстродвижущихся летательных аппаратов и передала данные целеуказания беспилотнику. Тот автономно приоритизировал их и сопроводил. Цель демонстрации, опять же, не указывается.

General Atomics участвует в программе ВВС США Skyborg по созданию беспилотных ведомых и системы искусственного интеллекта для них. Ранее мы писали, что она провела летные испытания «мозга» Skyborg на беспилотнике Avenger.

Василиса Чернявцева

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-15
Компании
General Atomics
Lockheed-Martin
Проекты
AI
БПЛА
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