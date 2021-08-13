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«Арктика» отправилась на ремонт через 10 месяцев после принятия в эксплуатацию

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Ледокол «Арктика»
Ледокол «Арктика».
Источник изображения: Объединенная судостроительная корпорация

Атомный ледокол «Арктика» проекта 22220 отправился на ремонт. Десять месяцев назад его приняли в эксплуатацию с неисправным гребным электродвигателем, который Объединенная судостроительная корпорация обязалась заменить в 2021 году.

Ледокол «Арктика» — головное судно проекта 22220. При длине 173,3 метра, ширине 34 метра и высоте 15,2 метра его водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. Минимальная осадка судна — 8,55 метра, а максимальная — 10,5 метра. По чистой воде ледокол может развивать скорость до 22 узлов. Он оснащен двумя реакторами РИТМ-200 мощностью 175 мегаватт каждый. Мощность ледокола «Арктика» на валах составляет 60 мегаватт — каждый из реакторов обеспечивает по 30 мегаватт.

«Арктику» заложили на Балтийском заводе в 2013 году и в 2017 спустили на воду. Год спустя ледокол приступил к швартовным испытаниям, а затем вышел на ходовые. Сроки сдачи «Арктики» несколько раз сдвигались. По изначальному графику, это должно было произойти еще в 2017 году. В итоге в состав ледокольного флота России «Арктика» вошла в октябре 2020 года с неисправным гребным двигателем. Объединенная судостроительная корпорация обязалась заменить его в 2021 году.

Гребной двигатель на правом валу вышел из строя во время швартовных испытаний из-за короткого замыкания. Восстановить его оказалось невозможно. В августе замглавы «Росатома» Вячеслав Рукша рассказал, что двигатель на замену вышедшему из строя уже готов. Он отметил, что надежность ледокола пока вызывает вопросы.

«Арктика» 11 августа покинула причал Балтийского завода и отправилась на ремонт в Кронштадтский морской завод, где ледоколу должны заменить гребной электродвигатель. Сколько это потребует времени, не уточняется, но ходовые испытания ледокола запланированы на ноябрь.

Кроме «Арктики» по проекту 22220 строятся еще четыре судна, все по заказу «Росатома». Два из них, «Сибирь» и «Урал», уже спустили на воду.

Василиса Чернявцева

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Страны
Россия
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
ГАЗ Группа
ОСК
Росатом
Проекты
2020-й год
Арктика
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