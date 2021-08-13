Геосервисы РКС с искусственным интеллектом будут внедряться в систему госуправления.

Передовые геоинформационные решения с использованием сквозных цифровых технологий обработки и анализа геопространственных данных представит холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») участникам Всероссийского форума «Цифровая эволюция», который пройдет 12-13 августа в Калуге. Разработанные в РКС высокотехнологичные цифровые сервисы на основе информации от спутников навигации, связи и дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) уже применяются в регионах РФ для повышения безопасности на дорогах, контроля хозяйственной деятельности, экологического мониторинга и других нужд государственного и муниципального управления.

В Калуге гостям и экспертам продемонстрируют комплекс отраслевых геосервисов «Цифровая Земля» – флагманский продукт АО «ТЕРРА ТЕХ», «дочерней» компании РКС, который предоставляет муниципалитетам и региональным администрациям новые возможности работы с аналитикой на основе данных ДЗЗ. Интерфейсы «Цифровой Земли» открывают доступ к интеллектуальным решениям для оперативного мониторинга из космоса природных и техногенных процессов в различных отраслях экономики: лесном и сельском хозяйстве, землепользовании, строительстве, недропользовании, экологическом мониторинге и чрезвычайных ситуациях.

Цифровые геосервисы, объединяющие данные космического мониторинга и аналитические инструменты на основе технологий искусственного интеллекта, используются для автоматизации контроля и управления территориями, природными ресурсами, активами и объектами инфраструктуры как составной части цифровой трансформации системы госуправления.

В этом контексте специально организованная на форуме выставочная экспозиция дополнит тематику РКС уже работающими примерами трехмерных цифровых двойников территорий и инфраструктурных объектов, созданными на основе космической съемки в российской платформе виртуальной реальности ATLAS VR. Актуальные данные ДЗЗ служат базовой картографической информацией при создании 3D-копий городов, разработке виртуальных туров для увеличения туристической привлекательности регионов и развития территорий.

Новый онлайн-сервис моделирования опасных природных явлений, созданный для прогнозирования рисков при оценке объектов недвижимости, поможет удаленно определять вероятность затопления зданий, сооружений, домовладений и ежедневно получать обновляемые данные по потенциальному возникновению пожаров и землетрясений. Сервис повышения безопасности дорожного движения «Фотовидеофиксация нарушений ПДД», предназначенный для информационно-технологического и аналитического контроля автотранспорта на трассах, перекрестках и пешеходных переходах, позволяет оперативно анализировать дорожную ситуацию и принимать решения при возникновении опасных моментов.

РКС постоянно совершенствует традиционные методы работы с геопространственной информацией: при создании новых геопродуктов специалисты компании применяют технологии искусственного интеллекта, автоматического распознавания объектов, машинного обучения и последние возможности нейросетей. Растет качество изображений Земли из космоса, компенсируются искажения, связанные с атмосферой, погодными условиями – это позволяет идентифицировать и классифицировать изменения на местности, вовремя уведомлять пользователей о критичных событиях на объектах мониторинга. Внедрение инноваций существенно уменьшает затраты на обработку снимков, позволяет анализировать большие объемы спутниковой информации и оперативно передавать ее пользователю.

Форум «Цифровая эволюция», организованный Минцифры России и Правительством Калужской области, пройдет 12-13 августа в Калуге. Одним из главных событий мероприятия станет «круглый стол» по геотехнологиям с участием представителей РКС, федеральных и региональных органов государственной власти, руководителей и экспертов отраслевых предприятий. Участники обсудят опыт применения результатов аэрокосмической деятельности и геоинформационных технологий.