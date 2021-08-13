NASA набирает добровольцев, которые проживут год в условиях реального Марса

Имитационный комплекс

Агентство НАСА приступило к отбору кандидатов в проект моделирования жизни на Марсе. Это особая имитационная миссия, в течение которой несколько человек будут 12 месяцев жить в специальном комплексе «Mars Dune Alpha».

Комплекс максимально соответствует условиям, в которых окажутся будущие колонизаторы Марса. Его площадь составляет 160 квадратных метров, он оснащен оборудованием для работы, жизнеобеспечения, научных исследований, связи, физических нагрузок, выращивания сельскохозяйственных культур и т. д. По словам представителей НАСА, никогда еще имитационная изоляция не была столь реалистичной. В новом проекте продумано буквально все, включая задержки сигналов связи на больших расстояниях. Всего планируются три длительных миссии: в 2022, 2024 и 2025 годах. Что касается требований к кандидатам, то они должны быть абсолютно здоровы, иметь научную степень или опыт пилотирования реактивных самолетов, иметь возраст от 30 до 55 лет. Данные, которые будут получены в ходе исследования, будут использованы для организации реального полета к Красной планете.