Через пять лет аппарат Dragonfly отправится искать жизнь на Титане

Аппарат Dragonfly

Когда миссия Кассини исследовала Титан с орбиты Сатурна, ученые получили много новой информации, но каждый ответ породил десяток новых вопросов. Чтобы ответить на часть из них, в 2019-ом в НАСА одобрили разработку исследовательского аппарата Dragonfly (Стрекоза). Универсальным его сделать не получится, поэтому на днях определились с приоритетной целью миссии – это будет поиск жизни в любой форме.

Название аппарата отражает характер его перемещения – он будет совершать короткие перелеты по поверхности Титана, чтобы оставаться на каждой точке целый день (16 земных суток) и вести исследования. Технически он схож с марсианским вертолетом Ingenuity, но будет куда крупнее. Робот-вертолет должен выдерживать низкие температуры, так как работать ему предстоит в озерах из жидкого метана, а это −180 °C и ниже. Также, ему потребуется солидный запас топлива, так как программа исследований подразумевает перемещения на несколько сотен километров.

Аппарат Dragonfly

У Dragonfly три основных задачи. Во-первых, изучение поведения метана – он просто жидкий или подобно земной воде образует нечто вроде гидросферы, со своими течениями, приливами и т.д.? Во-вторых, поиск жидких углеводородов, основы жизни на Земле. Наконец, в-третьих, он будет искать все, что ученые обозначают как «биосигнатуры», какими бы они не оказались. С большой вероятностью, жизнь на Титане не похожа на земную, так что поиск не обещает быть легким. Запуск миссии Dragonfly назначен на 2026 год, до Титана аппарат доберется только в 2034-ом.