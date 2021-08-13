Экс-начальник управления Минобороны РФ исключает срочную поставку Афганистану боевых вертолетов

Москва. 12 августа. ИНТЕРФАКС - Россия вряд ли примет решение об оперативной поставке боевых вертолетов в Афганистан в ответ на просьбу Кабула, который пока не может сдержать наступление "Талибана" (запрещенная в РФ террористическая организация), сообщил "Интерфаксу" в четверг бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

"Я исключаю вариант, при котором будет срочно принято решение - остановить выполнение гособоронзаказа и начать поставлять вертолеты в Афганистан. Мне кажется, что это не реально", - сказал он.

"Другое дело, если есть какие-то свободные возможности - можно и поставить", - отметил Бужинский. Однако в этом случае, по его словам, есть риск поссориться с движением "Талибан". "Этот фактор также надо иметь в виду", - подчеркнул собеседник агентства.

Бужинский заявил, что талибы продолжают наступление в Афганистане, но ситуация еще может измениться, если США начнут массированные бомбардировки. "США вывели войска из Афганистана с земли, но могут начать заниматься своим любимым делом - утюжить "Талибан" с воздуха", - сказал он.

Глава афганского МИД Ханиф Атмар заявил в четверг в интервью радио "Эхо Москвы", что Кабул готов купить у России боевые вертолеты и ждет ответа от российского правительства.

"Мы для укрепления наших военно-воздушных сил просили и предлагали приобрести у российской стороны новые вертолеты. И, естественно, речь идет о том, что эти вертолеты будут приобретены нашими ресурсами, нашими финансами. И я ожидаю по этому вопросу ответа от РФ", - сказал Атмар в эфире радио "Эхо Москвы".

Он заявил, что Кабул заинтересован в "ремонте вертолетов типа Ми-17 или Ми-35, которые ранее были прямо или опосредованно приобретены у РФ".

Вертолеты семейства Ми-8/Ми-17 предназначены для транспортировки грузов, техники, личного состава и выполнения различных специальных задач.

Ми-35 - многоцелевой ударный вертолет, модернизированная версия вертолета Ми-24. Экипаж вертолета - два человека: пилот и оператор вооружения. На борт принимаются до восьми человек десанта.

Боевики движения "Талибан" утверждают, что захватили резиденцию губернатора провинции Герат в одноименном центре, на западе страны. Герат - третий по величине город Афганистана.

Ранее в четверг "Талибан" объявил о захвате города Кандагар, центра одноименной провинции на юге Афганистана, второго города страны по численности населения. Если информация о взятии талибами Кандагара подтвердится, это будет третий за день и двенадцатый из 34 провинциальных центров страны, перешедших под контроль талибов.

"Талибан", захватив ранее в четверг город Газни, теперь находятся примерно в 130 км от столицы Афганистана, сообщило Associated Press.

Взятие под контроль Газни - стратегически важная для талибов победа, так как теперь они контролируют проходящую через город автомагистраль: она связывает Кабул с югом страны.

Как отмечает Associated Press, пока талибы не представляют непосредственной военной угрозы для Кабула. Тем не менее, в настоящее время они контролируют уже около двух третей территории Афганистана и чуть меньше трети административных центров афганских провинций.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил 10 августа, что "Талибан" контролирует границу с Узбекистаном и Таджикистаном, но обещал не атаковать соседние страны.