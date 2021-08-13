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Известия.ru

Космонавт оценил данные о проделанном отверстии в «Союзе МС-09»

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Человек, который просверлил отверстие на корабле «Союз МС-09», очевидно, находился в стрессовом состоянии, заявил в четверг, 13 августа, летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко в беседе с РЕН ТВ.

Таким образом он прокомментировал поступившую в этот день информацию том, что в корабле «Союз МС-09» в 2018 году отверстие просверлил человек, незнакомый с устройством корабля.

То, что дыру в «Союзе» просверлил кто-то посторонний, космонавт назвал «бреднями».

По словам Корниенко, к появлению отверстия на корабле могло привести стечение обстоятельств, однако стенка корабля составляет около 2–3 мм, что слишком мало, а потому даже профессионал мог допустить оплошность и пробить дыру.

«Видимо, человек волновался. В невесомости было. Может быть, не так удобно, не было того упора. Всё это делалось в стрессовом состоянии, я так понимаю, и в ограниченное время. Человек торопился, и сверло у него не встало в точку, а начертило на обшивке несколько узоров, прежде чем просверлить дырку», — рассказал специалист.

Корниенко также добавил, что дюраль — мягкий металл, а потому его без какой-либо подготовки может просверлить любой человек.

Инцидент, по его мнению, произошел из-за «психологического момента, а также невесомости и времени, отведенного на данную работу».


30 августа 2018 года на МКС произошла утечка воздуха. В пилотируемом отсеке пристыкованного корабля «Союз МС-09» обнаружили пробоину длиной примерно 3 см. Эксперты уверены, что отверстие сделано сверлом.

Рассматривались версии повреждения корабля как на Земле, так и в космосе.

25 марта 2019 года глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля. По его словам, пока нет ответа на вопрос, почему пыль нашли в определенных местах бытового отсека.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Союз ПКК
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