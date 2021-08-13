Секретные документы теперь глотать не нужно

На форуме «Армия-2021» будет представлена российская разработка — шредеры с наивысшим уровнем секретности, которые позволяют «стирать в пыль» секретные документы.

Приборы позволяют уничтожать бумажные документы, пластиковые карты, CD- и DVD-диски до мельчайших фракций без возможности восстановления.

«Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех начал производство шредеров с наивысшим уровнем секретности. Приборы позволяют уничтожать бумажные документы, пластиковые карты, CD- и DVD-диски до мельчайших фракций без возможности восстановления. Впервые разработка будет показана на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021», который пройдет с 22 по 28 августа в Московской области», — сообщили в пресс-службе Ростеха.

Там отметили, что устройство разрезает лист формата А4 на фрагменты размером 0,8 на 1 мм (толщина линии от шариковой ручки составляет до 1,5 мм), что делает невозможным восстановление уничтоженного документа даже с использованием специальных программных и технических средств.

Прибор способен измельчать одновременно до шести листов бумаги стандартной плотности 80 г/м2 со скоростью резки 60 мм в секунду.