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Военно-промышленный курьер

МАИ-411 совершил первый высокогорный полет

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Источник изображения: vpk-news.ru

Собранный в Дагестане самолёт МАИ-411 совершил первый полёт в высокогорный район республики.

«45 минут потребовалось четырёхместному самолёту «Кизлярского электромеханического завода», чтобы долететь из Кизляра до села Мачада. Там, на высоте 2200 м, расположена самая высокогорная взлетно-посадочная полоса в России. Тестовый полёт прошёл успешно», — цитирует Eadaily «Стрелы Казбека».

В будущем МАИ-411 планируется использовать для доставки туристов в высокогорный район. На автомобиле дорога туда занимает шесть часов.

Самолет самолет собран на Кизлярском электромеханическом заводе «Альфа КМ».

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Страны
Россия
Чад
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