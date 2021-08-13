МАИ-411 совершил первый высокогорный полет

Собранный в Дагестане самолёт МАИ-411 совершил первый полёт в высокогорный район республики.

«45 минут потребовалось четырёхместному самолёту «Кизлярского электромеханического завода», чтобы долететь из Кизляра до села Мачада. Там, на высоте 2200 м, расположена самая высокогорная взлетно-посадочная полоса в России. Тестовый полёт прошёл успешно», — цитирует Eadaily «Стрелы Казбека».

В будущем МАИ-411 планируется использовать для доставки туристов в высокогорный район. На автомобиле дорога туда занимает шесть часов.

Самолет самолет собран на Кизлярском электромеханическом заводе «Альфа КМ».