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Российская газета

Шойгу в КНР будет наблюдать за совместными учениями "Взаимодействие-2021"

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Сергей Шойгу
Сергей Шойгу.
Источник изображения: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/РИА "Новости"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Китай, где будет наблюдать за активной фазой совместных учений РФ и КНР "Сибу/Взаимодействие-2021".

Как сообщили в Минобороны РФ, в ходе поездки пройдет встреча Шойгу с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ.

Темы для переговоров - самые актуальные для наших стран. Это вопросы двустороннего военного сотрудничества, в том числе практического взаимодействия вооруженных сил РФ и КНР.

Совместные учения подразделений России и Китая "Сибу/Взаимодействие-2021" в настоящее время проходят на полигоне Цинтунся Нинся-Хуэйского автономного района КНР.


Александр Степанов

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