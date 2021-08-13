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Интерфакс-АВН

Шойгу прибыл на учения в Китай

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С.Шойгу
С.Шойгу.
Источник изображения: militarynews.ru

Иньчуань (Китай). 12 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг прибыл в КНР с рабочим визитом для наблюдения за активной фазой российско-китайских оперативно-стратегических учений "Сибу/Взаимодействие-2021".

Также в рамках визита состоится встреча Шойгу с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ.

По данным российского военного ведомства, "основными темами предстоящих переговоров станут вопросы двустороннего военного сотрудничества, в том числе практического взаимодействия вооруженных сил двух стран".

Учения "Сибу/Взаимодействие-2021" идут на полигоне Цинтунся Нинся-Хуэйского автономного района Китая.

Учения, на которые Россия направила несколько многоцелевых истребителей Су-30СМ, продлятся до 13 августа.

Ранее пресс-служба ВВО сообщила, что в российско-китайских маневрах примут участие около 13 тыс. военнослужащих и почти 500 единиц вооружения и техники.

ВВО сообщал, что Россия направила на учение военнослужащих отряда оперативно-тактической авиации, личный состав мотострелкового соединения из Забайкальского края, его аппарат управления. Китай на учении будет представлен сухопутными войсками и ВВС.

В ВВО сообщили, что в ходе учения российские военные используют бронетехнику китайской армии.

"Военные двух стран осуществили развёртывание сил совместной группировки в заданном районе, организовали ведение разведки с целью выявления укреплённых пунктов условного противника, а также отработали отдельные эпизоды активной части учения, которая включает, в том числе и проведение наземно-воздушной антитеррористической операции", - сообщила пресс-служба ВВО 11 августа.

В четверг ВВО сообщил, что российская и китайская боевая авиация на учении нанесла бомбовый удар по условному противнику.

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